Tekvando Ümitler Türkiye Şampiyonası Alanya'da başladı

Antalya'nın Alanya İlçesi'nde 70 ilden 1550 sporcunun katılımıyla düzenlenen Tekvando Ümitler Türkiye Şampiyonası'nda 49, 54 ve 62 kilogram müsabakaları yapıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu ile Alanya Belediyesi işbirliğinde düzenlenen Tekvando Ümitler Türkiye Şampiyonası dün Alanya'da başladı. Atatürk Spor Salonu'nda 5 gün sürecek ve 70 ilden 800'ü erkek 1550 sporcunun katıldığı turnuvanın ilk günü kadınlar 49, erkekler 54 ve erkekler 62 kilogram kategorilerinde müsabakalar yapıldı.

Müsabakalar sonucunda kadınlar 49 kilogramda Ankara PTT'den Fatma Sarıdoğan, erkekler 54 kilogramda Ankara İlbank'tan Kemal Külük, erkekler 62 kilogramda Ankara Büyükşehir Belediyesi'nden Huri Korkut birinci oldu.

Şampiyona bugün yapılacak olan kadınlar 46 ve 73 kilogram ile erkekler 68 ve 87 kilogram müsabakalarıyla devam edecek.

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- Müsabakalardan genel ve detay görüntüler

HABER - KAMERA: ENGİN ANAK/ALANYA (ANTALYA), ()