Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Bahçeli'den 'referandum' açıklaması
Bahçeli'den 'referandum' yorumu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Trump'a Ortadoğu göndermesi
Erdoğan: Rejim değil sistem değişikliği
İlhan Cavcav hayatını kaybetti
Türk sporu önemli bir ismini...
İran, Türk ve Rus heyeti Astana öncesi bir araya geldi
İran, Türk ve Rus heyeti...

Tekvando şampiyonası sona erdi

 ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi. Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından, Alanya Belediyesi'nin desteğiyle Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası...

Tekvando şampiyonası sona erdi

 ANTALYA'nın Alanya İlçesi'nde düzenlenen Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi.

Türkiye Tekvando Federasyonu tarafından, Alanya Belediyesi'nin desteğiyle Atatürk Spor Salonu'nda yapılan Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası tamamlandı. 1 hafta süren ve 1550 sporcunun katıldığı şampiyonanın son gününde erkeklerde artı 87, kadınlarda ise artı 73 kilo müsabakaları yapıldı.

Büyük erkekler artı 87 kiloda Ankara Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü'nden Sabit Buğrahan Karakaş birinci, Ankara İlbank Spor Kulübü'nden Kaan Kılıç ikinci,

İzmir Vizyon Spor Kulübü'nden Okay Düztepe üçüncü oldu. Kadınlarda ise artı 73 kilogramda İzmir Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü'nden Esra Akbulak birinci, Ankara Seven Spor Kulübü'nden İrem Ceran Bilecen ikinci, İstanbul Tuzla Belediyesi Spor Kulübü'nden Özlem Kuşcan üçüncü oldu.

Dereceye giren sporculara madalyalarını Federasyon Başkanı Metin Şahin ve federasyon yetkilileri verdi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

--------------

- Müsabakalardan görüntüler

- Ödül töreni

HABER- KAMERA: Engin ANAK/ALANYA (Antalya), ()

 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner246

banner55