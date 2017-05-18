Tekvando Milli Takımı, İslami Dayanışma Oyunları'nı 11 madalya ile tamamladı

ERCAN ATA / BAKÜ,() - TÜRKİYE Tekvando Milli Takımı, 4. İslami Dayanışma Oyunları'ndaki son gün mücadelesinde 2'si altın 3 madalya daha kazandı. Türkiye, tekvando branşında oyunları 5 altın, 3 gümüş ve 3 bronz olmak üzere toplamda 11 madalya ile tamamladı.

Azerbaycan'ın Başkenti Bakü'de devam eden 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda tekvando müsabakalarında üçüncü gün karışılaşmaları sona ererken, Türkiye adına 5 sporcu madalya mücadelesi verdi. Milli tekvandocular, son gün müsabakalarını 2 altın ve 1 bronz olmak üzere 3 madalyayla tamamladı. Türkiye, oyunları tekvando branşında 5'i altın, 3'ü gümüş ve 3'ü bronz olmak üzere 11 madalyayla tamamladı. Türkiye, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda tekvando branşında en başarılı ülke olmayı başardı.

Son gün tatamiye çıkan sporculardan bayanlar 62 kiloda İrem Yaman ve 73 kiloda Sude Bulut altın, erkekler 87 kiloda Serdar Yüksel bronz madalya kazandı. Erkekler 63 kiloda Ferhat Can Kavurat ve 74 kiloda Servet Tazegül, çeyrek finalde oyunlara veda etti.

BAŞKAN ŞAHİN: "GÖREVİMİZİ YERİNE GETİRDİK"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Doç. Dr. Metin Şahin, Türkiye Tekvando Milli Takımı olarak, 4. İslami Dayanışma Oyunları'nda görevlerini layıkıyla yerlerine getirdiklerini söyledi. Başkan Şahin, "Bakü'ye 16 sporcu ile geldik ve 5'i altın olmak üzere 11 madalya kazandık. Tekvando branşında en başarılı ülke olduk. Sporcularımız, 16 sıkletin 8'nde final mücadelesi yapma başarısı gösterdi. İstiklal Marşımızı Bakü'de 5 kez okuttuk. Oyunlarda kardeş ülke Azerbaycan ile liderlik mücadelesi yapan ülkemize madalya olarak katkımızı yaptık. Bakü'den boynumuz dik dönüyoruz. Elde edilen başarılarda emeği geçen başta teknik direktörümüz Ali Şahin olmak üzere, tüm antrenör ve sporcularımızı kutluyorum. Gelişmeleri sürekli yakından takip eden Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, Gençlik ve Spor Bakanımız Akif Çağatay Kılıç ve Bakü'de her daim yanımızda olan Gençlik ve Spor Bakanlığımız ile TMOK yetkililerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

4. İslami Dayanışma Oyunları'nda madalya kazanan tekvandocularımız şu şekilde:

Altın Madalya: Rukiye Yıldırım (46 kilo), İrem Yaman (62 kilo), Nur Tatar Askari (67 kilo), Sude Bulut (73 kilo), Nafia Kuş (+73 kilo)

Gümüş Madalya: Zeliha Ağrıs (53 kilo), Durdane Altunel (57 kilo), Yunus Sarı (80 kilo)

Bronz Madalya: İpek Çidem (49 kilo), Deniz Dağdelen (54 kilo), Serdar Yüksel (87 kilo)"



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