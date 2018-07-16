Tekvando Kulüpler Türkiye Şampiyonası yarın Çankırı’da başlıyor

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, ()-

15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası Çankırı'da yapılacak.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanlığı tarafından düzenlenen “15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası” yarın Çankırı’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecek. Mücadeleler Çankırı Orhan Saka Spor Salonu’nda yapılacak.

17-20 Temmuz tarihleri arasında Çankırı’da yapılacak mücadelelerde kadınlar ve erkekler olmak üzere toplam 8 kategoride yapılacak.

20 Temmuz’da düzenlenecek ödül töreni ile şampiyona sona erecek.