Tekvando Kulüpler Türkiye Şampiyonası sona erdi

Ramazan SARICI/ÇANKIRI, ()

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanlığı tarafından Çankırı'nın ev sahipliğinde düzenlenen, 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası sona erdi. 1800'ü sporcu olmak üzere 2 bin 500 kişilik katılımın olduğu turnuvanın final müsabakaları sonrasında dereceye giren kulüpler ödüllendirildi.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanlığı tarafından 17-20 Temmuz tarihleri arasında Çankırı'da düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi Şehitleri Kulüpler Türkiye Tekvando Şampiyonası bayanlar ve erkekler olmak üzere toplam 8 farklı kategoride gerçekleştirildi. Çankırı Orhan Saka Spor Salonu'nda yapılan şampiyonaya 57 farklı ilden 1800'ü sporcu olmak yaklaşık 2 bin 500 kişilik bir kafile katıldı.

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkan Vekili Oktay Duymaz, Çankırı’nın böylesine önemli ve yüksek katılımlı bir şampiyonayı başarıyla atlattığını belirterek, “Bu şampiyona başladığı günden beri ilkleri ifade eden bir şampiyona oldu. Bu şampiyona oldukça büyük katılımlı bir şampiyonaydı. Kulüpler nezdinde yapılmış en büyük katılımlı şampiyona oldu” dedi.

Şampiyonanın 15 Temmuz Şehitlerine atfedildiğini ifade eden Duymaz, "Vatan varsa, bayrak varsa, millet varsa biz varız. Bunlar olmazsa gerisi teferruat olur. Biz de o teferruatın içerisinde oluruz. Bu vatan için şehit olmuş, gazi olmuş herkese minnet ve rahmet duygularımızla sarılıyoruz. Onlar bu millet ve devlet var olduğu sürece bizlerle ilelebet yaşayacaklardır. İnşallah bu neslin daha iyi çocuklar yetiştirmesi, yarının şehitleri gazileri olacak vatanına ve milletine sahip çıkacak gençleri yetiştirmek de bizim asli görevimizdir. Ülkemizin bayrağını dalgalandırmak ve ülkemizi uluslararası arenada daha iyi yerlere taşımak da bizim ana görevimizdir. Birinci misyonumuz bayrağımızı dalgalandırıp İstiklal Marşı’mızı okutmak. Hepsinden önemlisi aslını ve neslini bilen milli ve manevi değerlere sahip bir nesil yetiştirmektir. Bu şampiyona hiçbir olay olmadan centilmenlik içerisinde fair play ölçülerine dikkat edilerek çok büyük bir şölen havasında geçmiştir. Buradaki bütün lojistik konusunda yardımlarını esirgemeyen Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğüne teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Ekrem Gerginci, Çankırı’nın büyük organizasyonlara ev sahipliği yapabileceğini gösterdiğini söyledi.

Gerginci, federasyon başkanı başta olmak üzere turnuvaya katkı veren herkese teşekkür etti.

Şampiyonada müsabakalar sonucunda bayanlar kategorisinde Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü birinci, Ankara Ego Spor Kulübü ikinci, İzmir Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü oldu.

Erkekler kategorisinde ise İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü birinci, İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü ikinci, Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü üçüncü oldu.

Genel toplamda İstanbul Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü birinci, Büyükşehir Belediyesi Ankara Spor Kulübü ikinci, İzmir Büyükşehir Belediye Gençlik ve Spor Kulübü üçüncü oldu.

FOTOĞRAFLI

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ

- Müsabakalardan görüntü

- Detaylar

- Oktay Duymaz'ın açıklamaları