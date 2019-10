Tekvando Federasyonu'ndan 'seçme müsabakası' kararı

2020 Tokyo için puan verecek Ekstra Avrupa Şampiyonası'na katılacak sporcuyu belirlemek adına Hatice Kübra İlgün ve İrem Yaman arasında seçme müsabakası yapılacak

İSTANBUL /

Türkiye Tekvando Federasyonu, İtalya'da düzenlenecek ve 2020 Tokyo için puan verecek Ekstra Avrupa Şampiyonası için 57 kiloda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcuyu belirlemek adına Hatice Kübra İlgün ve İrem Yaman arasında seçme müsabakası yapılmasını kararlaştırdı.

Federasyondan yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı;

"Başarılarıyla her zaman bizleri gururlandıran milli sporcumuz İrem Yaman'ın kamuoyuna yaptığı değerlendirmeleri yakından takip ettik. Bir yanlışa anlamaya sebebiyet vermemek adına bir açıklama yapma zaruriyeti oluştu. Kadınlar 57 kiloda iki Türk sporcumuz olimpiyat oyunları için başabaş bir mücadele vermekte ve bu mücadele sporcuların performansını arttıracağı için bizleri memnun etmektedir. İrem Yaman ve Hatice Kübra İlgün, tüm sporcularımız gibi çok değer verdiğimiz iki sporcumuzdur.

Hafta sonunda Bulgaristan'da yapılan Grand Prix müsabakası öncesinde olimpik puan sıralamasında İrem Yaman, ufak bir farkla Hatice Kübra İlgün'ün önündeydi. Yapılan müsabakada İrem Yaman, ikinci turda Hırvat sporcuya mağlup olmuş, Hatice Kübra İlgün ise İrem Yaman'ı mağlup eden Hırvat sporcuyu da yendikten sonra bronz madalya kazanmıştır. Bu sonuçların ardından olimpik puan sıralamasında bu kez Hatice Kübra İlgün, ufak bir farkla İrem Yaman'ın önüne geçmiştir.

İrem Yaman, kadınlar 62 kiloda 2015 ve 2019 yıllarında 2 kez Dünya şampiyonu olarak bu kilonun en iyi ismi olduğunu kanıtlamıştır. Olimpiyat oyunlarında ise 62 kiloda müsabakalar yapılmamakta sporcular 57 kiloda mücadele etmektedirler. Bu kilonun başarı göstergesi olarak Grand Prix müsabakaları örnek alınabilir. Hem İrem Yaman hem de Hatice Kübra İlgün, grand prix müsabakalarında 57 kiloda yarışmaktadırlar. İrem Yaman, grand prix müsabakalarında 57 kiloda bugüne kadar 2 altın madalya kazanmıştır. Hatice Kübra İlgün ise 2 altın, 1 gümüş ve 1 bronz madalya elde etmiştir. İki sporcu bu kiloda bugüne kadar resmi olarak bir kez karşılaşmış ve o müsabakada Hatice Kübra İlgün, İrem Yaman'ın farklı bir şekilde mağlup etmiştir. İki sporcunun son dönemdeki performanslarını takip ettiğimizde ise Hatice Kübra İlgün çıkış, İrem Yaman ise düşüş trendindedir. Her sporcunun iniş ve çıkış dönemlerinin olabileceğinin bilincindeyiz.

Tüm bu bilgiler ışığında, teknik ekibimiz 01-03 Kasım 2019 tarihleri arasında İtalya'da düzenlenecek olan ve 2020 Tokyo için puan verecek Ekstra Avrupa Şampiyonası için 57 kiloda ülkemizi en iyi şekilde temsil edecek sporcuyu belirlemek adına 2 sporcu arasında bir seçme müsabakası yapılması kararı almıştır.

Olimpiyata katılım süreci, İtalya'daki şampiyonanın ardından da devam edecektir. Federasyonumuz, her iki sporcumuzu da bundan önce olduğu gibi bundan sonra da eşit şartlar altında desteklemeye devam edecektir. İki sporcumuzun bu mücadelesinden Türk sporunun kazançlı çıkacağına inanıyoruz. Saygılarımızla."