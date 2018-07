Tekvando Federasyonu'ndan Nur Tatar açıklaması

Başkan Şahin: " Nur Tatar'a milli takımımızın kapısı sonuna kadar açıktır"

Türkiye Tekvando Federasyonu Başkanı Metin Şahin, sporu bıraktığını açıklayan Nur Tatar Askari ile ilgili açıklamalarda bulundu.

Nur Tatar Askari'nin Türkiye için büyük başarılara imza atan olimpik bir sporcu olduğunun belirtildiği açıklamada şu ifadeler yer aldı: "Sporu bıraktığına dair açıklamasını gördük. Biz, böylesine değerli bir sporcuyu her zaman aramızda görmek isteriz. Her sporcunun zaman zaman bazı sıkıntıları olabilir. Konuyla ilgili olarak Gençlik ve Spor Bakanlığımıza bilgi verdik ve gerekli istişareleri yapacağız. Nur Tatar'a her milli takımda olduğu gibi milli takımımızın kapısı kurallar dahilinde sonuna kadar açıktır."