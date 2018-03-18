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Tekvando'da 3 altın madalya

LOMMEL /   Belçika'nın Lommel kentinde düzenlenen ve 46 ülkeden 1215 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Türkiye'yi 3 kadın sporcu temsil etti. Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 73 kiloda Nafia Kuş, rakiplerini...

Tekvando'da 3 altın madalya

LOMMEL /  

Belçika'nın Lommel kentinde düzenlenen ve 46 ülkeden 1215 sporcunun mücadele ettiği organizasyonda Türkiye'yi 3 kadın sporcu temsil etti.
Kadınlar 49 kiloda Rukiye Yıldırım, 53 kiloda Zeliha Ağrıs ve 73 kiloda Nafia Kuş, rakiplerini mağlup ederek altın madalya kazanmayı başardı. Üç taekwondocu da 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları yolunda hanelerine 10'ar puan yazdırdı.
Türkiye Taekwondo Federasyonu Başkanı Metin Şahin, 3 altın madalya kazanan milli takım kafilesini kutlayarak, "2018 yılına çok iyi başladık ve çok iyi devam ediyoruz. 2020 stratejimiz yolunda puan toplamamız gereken turnuvalardan en iyi sonuçları alıyoruz. Bu başarıda emeği geçen başta teknik direktörümüz Ali Şahin olmak üzere tüm teknik ekibimizi ve sporcularımızı kutluyorum" dedi.

(FOTOĞRAFLI)

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