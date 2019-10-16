Flaş HaberUğurcan Çakır: Ne mutlu Türk’üm diyene
Son Dakika
Teksüt Bandırma mağlubiyetle başladı
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden TEKSÜT Bandırma, B Grubu’ndaki ilk maçında kendi sahasında İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem’e 73-69 mağlup oldu. Kara Ali Acar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 19-19 eşitlikle...
SPOR 16.10.2019, 21:25
Basketbol Şampiyonlar Ligi’nde mücadele eden TEKSÜT Bandırma, B Grubu’ndaki ilk maçında kendi sahasında İsrail temsilcisi Hapoel Jerusalem’e 73-69 mağlup oldu.
Kara Ali Acar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 19-19 eşitlikle sona erdi. İki takımında sayı bulmakta zorlandığı 2’nci çeyreği 14-11’lik skorla kazanan İsrail temsilcisi, soyunma odasına 33-30’luk skorla önde girdi. 3’üncü periyotta TEKSÜT Bandırma hücumda toparlansa da savunmada rakibini durduramadı ve son periyoda 60-49 geride girdi. Ev sahibi ekip, son periyotta farkı 4’e kadar düşürmesine rağmen karşılaşmadan 73-69 mağlup ayrıldı. Bandırma ekibinde Omar Prewitt, deplasman ekibinde ise J’Covan Brown 19 sayıyla maçın en skorer isimleri oldular.
TEKSÜT Bandırma gruptaki 2’nci maçında 23 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Belçika ekibi Antwerp Giants ile karşı karşıya gelecek.
Kara Ali Acar Spor Salonu’nda oynanan karşılaşmanın ilk periyodu 19-19 eşitlikle sona erdi. İki takımında sayı bulmakta zorlandığı 2’nci çeyreği 14-11’lik skorla kazanan İsrail temsilcisi, soyunma odasına 33-30’luk skorla önde girdi. 3’üncü periyotta TEKSÜT Bandırma hücumda toparlansa da savunmada rakibini durduramadı ve son periyoda 60-49 geride girdi. Ev sahibi ekip, son periyotta farkı 4’e kadar düşürmesine rağmen karşılaşmadan 73-69 mağlup ayrıldı. Bandırma ekibinde Omar Prewitt, deplasman ekibinde ise J’Covan Brown 19 sayıyla maçın en skorer isimleri oldular.
TEKSÜT Bandırma gruptaki 2’nci maçında 23 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Belçika ekibi Antwerp Giants ile karşı karşıya gelecek.
19°
parçalı bulutlu
Günün Anketi Tümü
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminde oyunu hangi partiye vereceksin?
Namaz Vakti 16 Ekim 2019
|İmsak
|05:46
|Güneş
|07:10
|Öğle
|12:55
|İkindi
|15:58
|Akşam
|18:29
|Yatsı
|19:48
Puan Durumu
|Takımlar
|O
|P
|1. Alanyaspor
|7
|14
|2. Sivasspor
|7
|12
|3. Trabzonspor
|7
|12
|4. Konyaspor
|7
|12
|5. Fenerbahçe
|7
|11
|6. Başakşehir
|7
|11
|7. Antalyaspor
|7
|11
|8. Gaziantep FK
|7
|11
|9. Malatyaspor
|7
|10
|10. Galatasaray
|7
|10
|11. Göztepe
|7
|9
|12. Beşiktaş
|7
|8
|13. Denizlispor
|7
|8
|14. Ankaragücü
|7
|8
|15. Çaykur Rizespor
|7
|8
|16. Kasımpaşa
|7
|7
|17. Gençlerbirliği
|7
|3
|18. Kayserispor
|7
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Ümraniye
|7
|14
|2. Hatayspor
|7
|14
|3. Balıkesirspor
|7
|13
|4. Akhisar Bld.Spor
|7
|13
|5. Fatih Karagümrük
|7
|12
|6. Altay
|7
|12
|7. Bursaspor
|7
|12
|8. Keçiörengücü
|7
|11
|9. Adana Demirspor
|7
|10
|10. İstanbulspor
|7
|10
|11. Erzurum BB
|7
|10
|12. Osmanlıspor
|7
|10
|13. Menemen Belediyespor
|7
|7
|14. Adanaspor
|7
|6
|15. Altınordu
|7
|5
|16. Giresunspor
|7
|5
|17. Boluspor
|7
|2
|18. Eskişehirspor
|7
|-2
|Takımlar
|O
|P
|1. Liverpool
|8
|24
|2. Man City
|8
|16
|3. Arsenal
|8
|15
|4. Leicester City
|8
|14
|5. Chelsea
|8
|14
|6. Crystal Palace
|8
|14
|7. Burnley
|8
|12
|8. West Ham
|8
|12
|9. Tottenham
|8
|11
|10. Bournemouth
|8
|11
|11. Wolverhampton
|8
|10
|12. M. United
|8
|9
|13. Sheffield United
|8
|9
|14. Brighton
|8
|9
|15. Aston Villa
|8
|8
|16. Newcastle
|8
|8
|17. Southampton
|8
|7
|18. Everton
|8
|7
|19. Norwich City
|8
|6
|20. Watford
|8
|3
|Takımlar
|O
|P
|1. Real Madrid
|8
|18
|2. Barcelona
|8
|16
|3. Atletico Madrid
|8
|15
|4. Granada
|8
|14
|5. Real Sociedad
|8
|13
|6. Sevilla
|8
|13
|7. Athletic Bilbao
|8
|12
|8. Valencia
|8
|12
|9. Villarreal
|8
|11
|10. Levante
|8
|11
|11. Osasuna
|8
|11
|12. Getafe
|8
|10
|13. Real Valladolid
|8
|10
|14. Eibar
|8
|9
|15. Celta de Vigo
|8
|9
|16. Real Betis
|8
|9
|17. Deportivo Alaves
|8
|8
|18. Mallorca
|8
|7
|19. Espanyol
|8
|5
|20. Leganés
|8
|2