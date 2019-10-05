TEKSÜT Bandırma BK, Ian Hummer'i transfer etti

TEKSÜT Bandırma BK, geçtiğimiz sezonu Rusya’nın Nizhny Novgorod takımında geçiren ABD’li forvet Ian Hummer ile anlaşmaya vardı.

Geçtiğimiz sezona Fransa’nın AS Monaco takımı ile başlayan Hummer, Fransa Ligi’nde çıktığı 12 karşılaşmada 6.0 sayı, 4.4 ribaunt ile oynarken; EuroCup’ta 10 maçta 8.3 sayı ve 5.5 ribauntluk performans sergiledi. Aynı sezonun ortasında AS Monaco takımından ayrılarak Rusya’ya geri dönen Hummer, Nizhny Novgorod ile sezonun geride kalanını VTB Ligi’nde 13 maçta 10.5 sayı, 5.1 ribaunt ile tamamladı. 29 yaşındaki forvet, Nizhny Novgorod formasıyla çıktığı 6 FIBA Basketbol Şampiyonlar Ligi müsabakasında ise 9.0 sayı, 5.8 ribaunt ortalamaları tutturdu ve takımının çeyrek final oynamasına katkı sağladı.



