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Teksüt Bandırma BK, Almanya'da iki hazırlık maçı oynayacak

Ümit BABACAN/BANDIRMA,(Balıkesir),() - TEKSÜT Bandırma BK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bandırma temsilcisi, 7-9 Eylül tarihleri arasında Almanya’da iki hazırlık maçı oynayacak. Geçtiğimiz sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper...

SPOR 28.08.2019, 11:12
Teksüt Bandırma BK, Almanya'da iki hazırlık maçı oynayacak

Ümit BABACAN/BANDIRMA,(Balıkesir),() -

TEKSÜT Bandırma BK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor. Bandırma temsilcisi, 7-9 Eylül tarihleri arasında Almanya’da iki hazırlık maçı oynayacak.
Geçtiğimiz sezonu Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi’nde çeyrek final ve FIBA Şampiyonlar Ligi’nde de son 16 turu oynama başarısı gösteren TEKSÜT Bandırma BK, yeni sezon hazırlıklarını sürdüyor. Teksüt Bandırma BK, yeni sezon hazırlıkları kapsamında 7-9 Eylül tarihleri arasında Almanya’da Brose Bamberg ve MHP Riesen Ludwigsburg takımlarına karşı oynayacak. Bu arada Yeşil - Beyazlı ekipte kondisyonerlik görevine en son Konyaspor Basketbol’un kondisyonerliğini yapan Serhat Güneş getirildi.

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