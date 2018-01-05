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Teknik direktörler ve futbolcular 'Dinler Bahçesi'nde namaz kıldı

ANTALYA'da kamp yapan Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı. Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan Süper...

Teknik direktörler ve futbolcular 'Dinler Bahçesi'nde namaz kıldı
ANTALYA'da kamp yapan Süper Lig ve diğer liglerde mücadele eden takımlarda forma giyen futbolcular, cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'nde cuma namazı kıldı.
Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde kamp yapan Süper Lig takımları Fenerbahçe, Medipol Başakşehir, Bursaspor, Kayserispor, Kasımpaşa, Gençlerbirliği, Atiker Konyaspor ve Osmanlıspor ile diğer Anadolu kulüplerinde forma giyen bazı futbolcular ve teknik direktörler, cuma namazını kılmak için Belek'teki cami, kilise ve sinagogun bir arada bulunduğu 'Dinler Bahçesi'ne geldi. Fenerbahçe'den Mehmet Topal, Şener, Aatif Chahechouhe, Nabil Dirar, Atiker Konyaspor'dan Ali Turan ve Ali Çamdal, Kayserispor'dan Umut Bulut, Gençlerbirliği'nden Orhan Şan, Ankaragücü'nden Aykut Demir'in yanı sıra teknik direktörler Giray Bulak, İsmail Kartal ve İbrahim Üzülmez de Dinler Bahçesi'ne geldi. İhrama bürünen Aykut Demir, uzun sakalı ve taktığı beresiyle dikkati çekti.
Futbolcular namaz kılarken polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı. Yoğun katılım sebebiyle yer bulmakta zorlanan bazı futbolcular ve vatandaşlar, kilise ve sinagog zeminine serilen halıların üzerinde namazlarını kıldı.
Namaz sonrası futbolculara yoğun ilgi gösteren vatandaşlar, onlarla fotoğraf çektirdi.

FOTOĞRAFLI
GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
- Futbolcuların camiye gelişi
- Namaz kılmaları
- Dinler Bahçesi'nden görüntü
- Polisten görüntü
- Vatandaşlardan görüntü

　

　

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