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'Teknik direktörden futbolculara tokat'a TFF'den soruşturma
Kayseri 1'inci Amatör Küme U19 Ligi ekiplerinden Meysu Spor'da, teknik direktör Halit Kurt'un, Kayseri İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan futbolcularını soyunma odasında tokatlamasıyla ilgili, Türkiye Futbol...
SPOR 25.10.2019, 17:15
Kayseri 1'inci Amatör Küme U19 Ligi ekiplerinden Meysu Spor'da, teknik direktör Halit Kurt'un, Kayseri İdmanyurdu ile oynanan karşılaşmanın ilk yarısını 3-1 geride kapatan futbolcularını soyunma odasında tokatlamasıyla ilgili, Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından soruşturma başlatıldı.
Üç yıl sonra ortaya çıkan görüntülerle ilgili TFF'den yapılan açıklamada, "Kayseri Meysu Spor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından soruşturma açılmıştır. Daha önce yaşanan olayla ilgili, asla tasvip edilmeyecek görüntüler doğrultusunda, olay tarihinde Kayseri Meysu Spor teknik sorumlusu olan Halit Kurt isimli şahıs hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatılmıştır. Bu vesileyle her türlü şiddeti esefle kınadığımızı belirtir, kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.
Üç yıl sonra ortaya çıkan görüntülerle ilgili TFF'den yapılan açıklamada, "Kayseri Meysu Spor amatör futbol takımı oyuncularına şiddet uygulandığına dair kamuoyuna yansıyan görüntüler üzerine, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından soruşturma açılmıştır. Daha önce yaşanan olayla ilgili, asla tasvip edilmeyecek görüntüler doğrultusunda, olay tarihinde Kayseri Meysu Spor teknik sorumlusu olan Halit Kurt isimli şahıs hakkında gerekli disiplin ve yasal işlemler başlatılmıştır. Bu vesileyle her türlü şiddeti esefle kınadığımızı belirtir, kamuoyunun bilgilerine sunarız" denildi.
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