Teknik Direktör Yanal, Trabzon Emniyet Müdürü Arıkan’ı ziyaret etti

TRABZONSPOR Teknik Direktörü Ersun Yanal, Trabzon Emniyet Müdürü Ahmet Hakan Arıkan'ı ziyaret etti.

Ziyarette Ahmet Hakan Arıkan'a görevinde başarı dileyen Ersun Yanal, kendisine forma hediye etti. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Arıkan da, Trabzonspor’un başarılı sonuçlar almasının kendilerini çok mutlu ettiğini vurguladı.



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