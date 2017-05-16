Teknik direktör Şaban Yıldırım adliyeye sevk edildi (2)

ŞABAN YILDIRIM TUTUKLANDI
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen teknik direktör Şaban Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ZAFER TOKUŞ - AZİZ GÜVENER - SAKARYA /
ŞABAN YILDIRIM TUTUKLANDI Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen teknik direktör Şaban Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. ZAFER TOKUŞ...
16 Mayıs 2017 Salı 22:55
ŞABAN YILDIRIM TUTUKLANDI
Sakarya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ/PDY soruşturması kapsamında gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen teknik direktör Şaban Yıldırım, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
ZAFER TOKUŞ - AZİZ GÜVENER - SAKARYA /
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