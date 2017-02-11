Tekirdağspor–Kızılcabölükspor: 0-0

Ruhan YALÇIN / TEKİRDAĞ, ()
STAT: Namık Kemal
HAKEMLER: Burak Pakkan (xxx), Ali Orhun Kara (xxx), Aykut Küçük (xxx)
TEKİRDAĞSPOR: Erşen (xx)- Volkansel (xx), Mehmet Ali (xx), Alpay (xx), Göksel (xx), Kemal (xx), Hakan (xx), Ceyhun (xx), Rıza (xxx), Murat (xx)(Dk.67 Mehmet Fırat xx), Serdar (xx)(Dk.45 Barış)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xx)- Semih (xx), Tayfun (xx), Kerim (xxx), Muhitin (xxx), Hüseyin (xx), Ali (xx)(Dk.81 Canberk x), Cihat (xxx)(Dk.66 Özer xx), Fevzi (xx), Emir (xx)(Dk.25 Mustafa Altun x), Fatih (xxx)
SARI KARTLAR: Serdar (Tekirdağspor), Emir, Fevzi, Hüseyin (Kızılcabölükspor)
SPOR Toto 3'üncü Ligi 1’inci Grup karşılaşmasında Tekirdağspor, kendi evinde konuk ettiği Kızılcabölükspor'la golsüz berabere kaldı.
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