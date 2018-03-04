Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASA - Borsa küresel destekle, dolar cari açıkla yükseldi
Dolar cari açıkla yükseldi
Doğubayazıt'ta çatışma: 1 şehit; 3 terörist öldürüldü
Doğubayazıt'tan acı haber
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada yurt içinde toplam 13  terörist etkisiz hale getirildi
İçişleri Bakanlığı: Son 1 haftada...
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor
Afrin'deki siviller kentten ayrılıyor

Tekirdağspor-Düzyurtspor: 0-2

Ruhan YALÇIN/Tekirdağ,()- STAT: Namık Kemal HAKEMLER: Feridun Daldaş (xxx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xxx), Muratcan Ilgaz (xxx). TEKİRDAĞSPOR: Çağan (xx) - Mert (xx)(Dk.45 Emirhan xx), İbrahim (xx), Mücahit (xx)(Dk.77 Burak x), Yunus (xx), Emre...

Tekirdağspor-Düzyurtspor: 0-2

Ruhan YALÇIN/Tekirdağ,()-

STAT: Namık Kemal
HAKEMLER: Feridun Daldaş (xxx), Ahmet Oğuz Yılmaz (xxx), Muratcan Ilgaz (xxx).
TEKİRDAĞSPOR: Çağan (xx) - Mert (xx)(Dk.45 Emirhan xx), İbrahim (xx), Mücahit (xx)(Dk.77 Burak x), Yunus (xx), Emre (xx), Rıza (xx)(Dk.45 Berk xx), Mert (xx), Emre Alan (xx), Nurullah (xx), Vedat (xx).
DÜZYURTSPOR: Ogün (xxx) - Miraç (xx), Erdinç (xx), Taşkın (xx), Sami (xx)(Dk.79 Murat xx), Nurullah (xx)(Dk.76 Necati xx), Hakan (xx)(Dk.90 Mahmut ?), Emre (xx), Taha (xx), Ali Kemal (xx), Samet (xxx).
GOLLER: Dk. 35 Samet, Dk. 85 Erdinç (Düzyurtspor)
SARI KARTLAR: Mücahit, Yunus, Çağan (Tekirdağspor) -  Erdinç, Taşkın (Düzyurtspor).

TFF 3'ncü Lig 3'ncü grup karşılaşmasında Tekirdağspor, kendi evinde konuk ettiği Düzyurtspor'a 2-0 yenildi.

16'ncı dakikada Yunus’un kullandığı serbest atışta top, kalenin yanından dışarı çıktı.
19'uncu dakikada Emre Alan'ın sert şutu auta çıktı.
35'nci dakikada Kornerden gelen topu Tekirdağspor savunması uzaklaştırırken, ceza sahası dışından Samet'in aşırtma vuruşu ağlarla buluştu: 0-1
43'ncü dakika Hakan'ın ceza sahasında vurduğu şut kalecide kaldı.
49'ncu dakikada Samet'in ceza sahası içinden çektiği şut kaleci de kaldı.
86'ncı dakikada Erdinç kullandığı serbest atışta topu filelerle buluşturdu: 0-2

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314