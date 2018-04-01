Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155 gözaltı, 212 bin TL ceza
İstanbul'da asayiş denetimi bilançosu: 155...
Eruh'ta üs bölgesine terör saldırısı, çok sayıda şehit ve yaralılar var
Eruh'ta hain saldırı, 6 ŞEHİT...
Bayburt'ta minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü, yaralılar var
Minibüs otomobille çarpıştı: 7 ölü,...
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde
Kosova'da yakalanan 6 FETÖ şüphelisi...

Tekirdağspor - Ankara Adliyespor: 2-1

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()- STAT: Namık Kemal HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Harun Pekyürek (xx), Tuncay Ercan, (xxx).  TEKİRDAĞSPOR: Onur (xx) - Mert (xx), İbrahim (xx), Mücahit (xx)(Dk. 46 Emre Alan x), Yunus (xx), Emre Kars (xxx), Cihan (xxx),...

Tekirdağspor - Ankara Adliyespor: 2-1

Ruhan YALÇIN/TEKİRDAĞ,()-

STAT: Namık Kemal
HAKEMLER: Burak Olcar (xx), Harun Pekyürek (xx), Tuncay Ercan, (xxx). 
TEKİRDAĞSPOR: Onur (xx) - Mert (xx), İbrahim (xx), Mücahit (xx)(Dk. 46 Emre Alan x), Yunus (xx), Emre Kars (xxx), Cihan (xxx), Tarkan (xx)(Dk. 65 Berk xx), Nurullah (xxx)(Dk. 84 Rıza x), Burak (xx), Vedat (xx).
ANKARA ADLİYESPOR: Onurcan (xx) - Metin (xx), Ali (xx)(Dk. 85 Serkan x), Celal (xxx), Salih (xxx), Erol (xx), Cevher (xxx), Fevzi (xx), Gökhan (xx), Deniz (xxx), Okan (xxx).
GOLLER: Dk. 82 Emre Kars, Dk. 90 Cihan (Tekirdağspor) - Dk.64 Celal (P) (Ankara Adliyespor).
SARI KARTLAR: Tarkan, Nurullah, Cihan (Tekirdağspor) - Deniz, Ali (Adliyespor)
KIRMIZI KART: Emre Alan (Tekirdağspor).

TFF 3'üncü Lig 3'üncü Grup karşılaşmasında Tekirdağspor, kendi evinde konuk ettiği Ankara Adliyespor'u 2-1 mağlup etti.

4'üncü dakikada ceza alanı içinde kaleci ile karşı karşıya kalan Celal'in vuruşu dışarı çıktı.
12'nci dakikada Mert'in pasıyla topla buluşan İbrahim'in şutu az farkla auta çıktı.
31'inci dakikada Fevzi'nin sol kanattan çizgiye inerek ceza sahasına çevirdiği topu defans uzaklaştırdı.
47'nci dakikada ceza sahası sol çaprazından Yunus'un kullandığı serbest vuruşta top barajdan sekerek kaleci Onurcan da kaldı.
60'ıncı dakikada Ali’nin kaleye gönderdiği şut yandan az farkla auta çıktı.
64'üncü dakikada Nurullah ceza alanı içinde Ali’yi düşürünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı Celal kullanarak gole çevirdi ve takımını 1-0 öne geçirdi: 0-1.
82'nci dakikada Yunus'un ceza sahasına gönderdiği topa kafayla vuran Emre Kars ağlara göndererek takımına beraberliği getirdi: 1-1.
90'ncı dakikada sağ kanattan İbrahim'in taşıdığı topu ceza sahasında bulunan Cihan’a gönderdi. Cihan ceza sahasında topa dokunarak ağlarla buluşturdu: 2-1.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314