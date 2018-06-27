Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
PİYASALAR – Dolar 4.62, euro 5.40 ve sterlin 6.12 lirada
Ege Denizi'nde deprem 
Ege Denizi'nde deprem 
PİYASALAR – Dolar 4.68, euro 5.48 ve sterlin de 6.22 lirada
Dolar 4.68, euro 5.48 ve...
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle arttı
Petrol fiyatları Libya ithalatı endişeleriyle...

Tekerlekli Sandalye BSL'de şampiyon Galatasaray

Beşiktaş RMK Marine - Galatasaray: 57-60 İSTANBUL,() Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final turu ikinci maçında Galatasaray, Beşiktaş RMK Marine'yi deplasmanda 60-57 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve şampiyon...

Tekerlekli Sandalye BSL'de şampiyon Galatasaray

Beşiktaş RMK Marine - Galatasaray: 57-60

İSTANBUL,()

Tekerlekli Sandalye Basketbol Süper Ligi play-off final turu ikinci maçında Galatasaray, Beşiktaş RMK Marine'yi deplasmanda 60-57 mağlup ederek seride durumu 2-0'a getirdi ve şampiyon oldu.
İki yılın ardından yeniden şampiyonluk sevinci yaşayan sarı kırmızılılar, ligdeki 10'uncu şampiyonluğu elde etti. Sezon içerisinde EuroLeague 1 kupasını müzesine getiren Galatasaray sezonu çifte kupayla tamamlamış oldu.
Süleyman Seba Spor Salonu'nda oynanan mücadelenin ilk çeyreğini Beşiktaş RMK Marine 18-17 üstün kapattı. İkinci çeyrekte üstün olan Galatasaray, devreye 32-30 önde girdi.
Üçüncü çeyreğe 10-0'lık seriyle giren Galatasaray çeyreğin son bölümlerine doğru vites düşürse de, periyodu 45-40 önde tamamladı. Dördüncü periyotta da üstünlüğü rakibine bırakmayan Galatasaray, parkeden 60-57 üstün ayrıldı ve seride durumu 2-0'a getirerek şampiyon oldu.
Galatasaray, bu şampiyonlukla birlikte ligde en çok şampiyon olan takım unvanını sürdürdü.

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325