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Tekerlekli Sandalye Basketbol Erkek Milli Takımı, Avrupa üçüncüsü
Türkiye, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 76-65 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu. Polonya'nın Walbrzych kentinde oynanan üçüncülük karşılaşmasında Türkiye, Almanya ile mücadele etti. İlk çeyreği 23-14...
SPOR 08.09.2019, 17:26
Türkiye, 2019 Tekerlekli Sandalye Basketbol Avrupa Şampiyonası'nda Almanya'yı 76-65 mağlup ederek Avrupa üçüncüsü oldu.
Polonya'nın Walbrzych kentinde oynanan üçüncülük karşılaşmasında Türkiye, Almanya ile mücadele etti. İlk çeyreği 23-14 geride kapatan milliler daha sonra toparlanarak ilk yarıyı 37-31 önde tamamladı. 3'üncü periyodu da 17 sayılık farkla 63-46 önde bitiren ay-yıldızlılar, Almanya'yı 76-65'lik skorla yenmeyi başardı. Türkiye bu skorla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyaya ulaştı. Şampiyonada son 4'e kalan Türkiye, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı da kazanmıştı.
Bugün sona erecek organizasyonda finale yükselen İspanya ve İngiltere ise Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak.
Polonya'nın Walbrzych kentinde oynanan üçüncülük karşılaşmasında Türkiye, Almanya ile mücadele etti. İlk çeyreği 23-14 geride kapatan milliler daha sonra toparlanarak ilk yarıyı 37-31 önde tamamladı. 3'üncü periyodu da 17 sayılık farkla 63-46 önde bitiren ay-yıldızlılar, Almanya'yı 76-65'lik skorla yenmeyi başardı. Türkiye bu skorla Avrupa üçüncüsü olarak bronz madalyaya ulaştı. Şampiyonada son 4'e kalan Türkiye, 2020 Tokyo Paralimpik Oyunları'na katılma hakkı da kazanmıştı.
Bugün sona erecek organizasyonda finale yükselen İspanya ve İngiltere ise Avrupa şampiyonluğu için sahaya çıkacak.
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