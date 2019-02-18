Tek ayakkabıyla 3 bin 500 metre koştu, altın madalya kazandı

İSTANBUL, () -

Fenerbahçe Genç Kadın Atletizm Takımı, 3 Şubat tarihinde Portekiz’in Albufeira şehrinde yapılan Avrupa Şampiyon Kulüpler Kros Şampiyonası’nda birinci olurken, yarışmaya genç atlet Emine Akbingöl damga vurdu. Takım halinde elde edilen şampiyonluğun yanı sıra Fenerbahçeli atlet Emine Akbingöl, ferdi kategoride de altın madalya kazandı. Genç sporcu bu başarısını ise 3 bin 500 metreyi ayakkabısının biri ayağında, biri elinde koşarak kazandı.

4 bin 270 metrelik parkurun 500 metresinde bağcıklarına çip takılı ayakkabının ayağından çıkması üzerine, çipli ayakkabıyı elinde taşıyan Emine, parkurun geri kalan bölümünü böyle koştu. Kurallar gereği kamera görüntüleri olsa dahi çipin takılı olduğu ayakkabının finişi geçmesi gerekiyor. O anları Fenerbahçe Kulübü resmi internet sitesine anlatan genç sporcu, "Ayakkabım ayağımdan çıktığında ilk etapta kendimi çok kötü hissettim. Tekrar giymek ve ayakkabısız devam etmek arasında kaldım. Ayakkabıyı tekrar giyersem, zaman kaybedecektim ve rakiplerimin arkasında kalacaktım. Bende ayakkabıyı orada bırakıp tek ayakkabıyla koşmaya devam ettim. O esnada yarışmanın Portekizli baş hakemi ayakkabıyı bana verdi. Çipli ayakkabıyla yarışı bitirmek zorunda olduğum için 4 bin 270 metrelik parkurun 3 bin 500 metresini bir elimde ayakkabı, bir ayağım ayakkabısız koştum. Yarışma parkuru 1 küçük tur ve 2 büyük tur şeklinde koşuldu. Ayakkabım küçük tur koşulurken çıktı. Bu şekilde koşmak gerçekten zordu. Bir yandan ayakkabısız ayağım doğal olarak koşarken acıyor, diğer yandan elimde tuttuğum ayakkabıyı düşürmemeye çalışıyorum. Kolay olmadı ama başardım. 15.07’lik derecemle altın madalya kazandım" dedi.

"TEK AYAKKABIYLA ALTIN MADALYA KAZANDIM"

Bu organizasyonda üçüncü kez kürsüye çıkan Fenerbahçeli atlet, "Bu yarışlarda daha önce iki ikincilik, bir dördüncülük elde etmiştim. Bu sene ise tek ayakkabıyla altın madalya kazandım. Benim için unutamayacağım bir anı oldu. Öte yandan Sırbistan’da düzenlenen Yıldızlar Balkan Şampiyonası’nda bin 500 metrede birinci, Çekya’da düzenlenen Avrupa Kulüpler Şampiyonası’nda 3 bin metrede altın madalya kazanmıştım" ifadelerini kullandı.

"DERSLERİMİ VE ANTRENMANLARIMI AKSATMIYORUM"

Muş Alparslan Üniversitesi Beden Eğitimi Spor Yüksekokulu’nda okuyan Emine Akbingöl, "Okul ve antrenmanlar birlikte zor olsa da rektörümüz Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat, okul müdürümüz ve hocalarım yardımcı oluyorlar. Ben de bu sayede hem derslerimi hem de antrenmanlarımı aksatmıyorum. Aynı zamanda kulübüm Fenerbahçe’ye, atletizm şubemize ve antrenörüm Naim Koçlardan’a teşekkür ediyorum. Şimdi hedefim ise temmuz ayında yapılacak Avrupa Gençler Şampiyonası. Orada 5 bin metre koşacağım. Asıl hedef ise 2024 olimpiyatları" diye konuştu

(FOTOĞRAFLI)