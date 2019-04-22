İSTANBUL, () - Bu yıl 12’incisi düzenlenen TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta ana tablo heyecanı başladı. Milli tenisçi Pemra Özgen, İsveçli rakibi Rebecca Peterson karşısında turnuvaya ilk turda veda etti.

TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta ana tablo müsabakaları başladı. İstanbul Spor Toto Tennis Park’ta düzenlenen organizasyonda ‘wildcard’ ile boy gösteren milli tenisçi Pemra Özgen, açılış turunda İsveçli rakibi Rebecca Peterson’a yenilerek elendi. Günün 4’üncü maçında Özgen, dünya sıralamasının 65’inci basamağındaki Peterson’a üç set sonunda kaybetti. Özgen, 1 saat 36 dakika süren maçtan 6-1, 2-6, 6-0 yenik ayrılarak turnuvaya veda etti.

SOYLU-SEZER İKİLİSİ 4 MAÇ PUANINDAN KAYBETTİ

İstanbul Cup çiftler kategorisinde İpek Soylu ve Melis Sezer, şanssız bir yenilgiyle çeyrek finalin kıyısından döndü. Soylu-Sezer ikilisi, tie-break’te 9-5’lik üstünlüklerini koruyamadıkları buluşmada Avustralyalı tandem Monique Adamczak-Jessica Moore’a 7-6, 2-6, 11-9 mağlup oldu.

İPEK ÖZ SON ELEME TURUNDA TAKILDI

Turnuvada elemelerden ana tabloya yükselen isimler netlik kazanırken, bir önceki gün etkileyici bir galibiyete imza atan İpek Öz, elemelerin final turunda Rumen Ana Bogdan karşısında direnemedi. WTA 150 numarası Bogdan’a 6-0, 6-2 yenilen Öz, ana tablonun uzağında kaldı.

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY KORTA ÇIKIYOR

TEB BNP Paribas İstanbul Cup’ta yarın Çağla Büyükakçay, ilk tur maçını oynayacak. 2016 yılında bu turnuvada Türk tenis tarihinin en büyük zaferini kucaklayan Büyükakçay, kariyerinde iki Grand Slam şampiyonluğu bulunan dünya eski 2 numarası Rus Svetlana Kuznetsova ile karşılaşacak.

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