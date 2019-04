TEB BNP Paribas İstanbul Cup tanıtım toplantısı yapıldı

Bakan Kasapoğlu: ''Tesisleşme adına çok önemli adımlar gerçekleştirdik''

''Spor birkaç branştan ibaret değil''

''KYK yurtlarımızda kalan 700 bin gencimizi tenis ile buluşturacağız''

''Bütün olimpiyatlar önemli''

Cengiz Durmuş: ''Dünyada iyi bilinen bir ülke haline geldik''

Bünyamin Bozgeyik: ''Seçkin sporcuların bulunacağı turnuvada bulunmak bizim için gurur verici''

Aşkın Dolaştır: ''Yıldız raketlerin şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapacağız''

Çağla Büyükakçay: ''İstanbul Cup'ta çocukluğum geçti''

'Tokyo yolunda çok ciddi bir plan çizdik''



Dünyaca ünlü raketleri ağırlayacak 250 bin Dolar toplam ödüllü TEB BNP Paribas İstanbul Cup, 22-28 Nisan tarihlerinde Esenyurt'ta yeni adıyla faaliyetlerine devam eden Spor Toto Tenis Park'ta düzenlenecek.

Gençlik ve Spor Bakanlığı ve Spor Toto'nun destekleriyle, Türkiye Tenis Federasyonu tarafından organize edilen TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ın tanıtım toplantısı İstanbul'da bir otelde düzenlendi. Toplantıya; Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, Türkiye Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve TEB Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Aşkın Dolaştır ve milli tenisçi Çağla Büyükakçay katıldı

BAKAN KASAPOĞLU: ''TESİSLEŞME ADINA ÇOK ÖNEMLİ ADIMLAR GERÇEKLEŞTİRDİK''

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Muharrem Kasapoğlu, son 17 yılda spor alanında çok iyi açılımlar gerçekleştirdiklerinin altını çizerek, ''Cumhurbaşkanımız spor adamı, aynı zamanda sporu çok önemseyen birisi. Ülkemizde spor anlamında tesisleşme adına çok önemli adımlar gerçekleştirdik. Ülkemizde en ücra köşeler olarak nitelendirebileceğimiz yerlerde bile çok güzel, kaliteli tesislere sahibiz. Sporu tabana yayma politikamızla daha yukarılara taşıyacağız. Kadın erkek, çocuk büyük, engelli engelsiz olarak sporu herkesin hayatına dahil etmeye başladık, devam da edeceğiz. Önceki gün Milli Eğitim Bakanlığımız ile çok önemli bir protokol imzaladık. Bu protokol ile eğitim ile sporu iç içe bir araya getireceğiz. Hatta 3 yaşından itibaren yavrularımızı spor ile buluşturacağız. Bu anlamda tesislerimiz 7/24 herkesin hizmetinde. Bu anlamda Sayın Bakanımız Ziya Selçuk'a da teşekkür ediyorum'' dedi.

''SPOR BİRKAÇ BRANŞTAN İBARET DEĞİL''

Bakan Kasapoğlu, sporu birkaç branştan ibaret saymadıklarını dile getirerek, ''Pek çok branşı önemsiyoruz. Gençlerimize yeni nesillere bunları aktarmak anlamında bizi biz yapan kültürleri aktarma anlamında spor önemli bir araç. Spor toplumun her kesimi için önemli. Bu bağlamda Tenis Federasyonu Başkanı Cengiz Durmuş ve yöneticilerine, sponsorlara bu organizasyon için teşekkür ediyorum. Sporcularımıza da ayrıca teşekkür ediyorum. Ülkemiz spor anlamında çok önemli organizasyonlara ev sahipliği yapan bir ülke. Sıradan değil de 4-4'lük yapan bir ülke. Dünyanın her yerinde insanlarla karşılaştığımızda memnuniyetlerini ifade ediyorlar. Tenis anlamında da 100'ün üzerinde organizasyon düzenlediğimizi ifade etmek istiyorum. Bugün de İstanbul Cup'ın heyecanı yaşıyoruz. Çok güzel bir organizasyona ev sahipliği yapacağımızdan eminim. Tüm vatandaşlarımızı davet ediyorum'' diye konuştu.

''KYK YURTLARIMIZDA KALAN 700 BİN GENCİMİZİ TENİS İLE BULUŞTURACAĞIZ''

Kredi Yurtlar Kurumu'nda (KYK) 700 bin öğrencinin kaldığını dile getiren Bakan Kasapoğlu şu ifadeleri kullandı: ''Yurtlarımız hiçbir oteli aratmayacak şekilde güzel. Son yıllarda Sayın Cumhurbaşkanımızın ısrarlı takibi ile yeni bir seviyeye geldik. Gençlerimizi tenisle buluşturuyoruz. KYK yurtlarımızda kalan 700 bin gencimizi tenis ile buluşturacağız. İlk 50 içinden 8 oyuncu Türk seyircisinin önünde çıkacak. Spor hoşgörü ve samimiyetin medeniyetler arasında köprü kuracak. Bu organizasyonları artıracağız, farklı branşlarda son 17 yıldaki spor meyvelerin iyi toplayacağımızdan eminim. Milli Eğitim Bakanlığı ile yetenek taraması yaparak 1 milyon 200 bin öğrencimizi ölçtük, yetenek taramamız devam edecek. Hangi branşa eğilimi varsa o branşta eğiteceğiz. Sporcu havuzunda 40-50 bin sporcumuz var. Hem yetenek taramasını hem de spora yönlendirme projesi ile etkili olmaya devam edeceğiz. Bugün 55'inci Cumhurbaşkanlığı Bisiklet Turu'nun da finali var. Bisiklet de hakikaten önemli. Birkaç değil de tüm branşlar önemli. Branşlarda farkındalık oluşturmak için çalışacağız.''

''BÜTÜN OLİMPİYATLAR ÖNEMLİ''

Düzenlenecek tüm olimpiyatların önemli olduğuna değinen Kasapoğlu, ''Takip ve deste sürecini yapıyoruz. O anlamda 2020, 2024 ve ötesi her biri önemli. Hepsinde de önemli başarılar ortaya koyacağız'' dedi.

TÜRKİYE TENİS FEDERASYONU BAŞKANI CENGİZ DURMUŞ: ''DÜNYADA İYİ BİLİNEN BİR ÜLKE HALİNE GELDİK''

İlk kez 2005 yılında dünya turnuvasına açıldığımız süreci Spor Bakanlığı ve spor Toto ile başladık. Hedefimiz dünya tenisinin önce gelen sporcularının ülkemize gelmesi ile bizim sporcularımızın da dünya sporcusu olması ile çıktığımız yolda geriye dönüp baktığımızda yine aynı şekilde destek görerek yaptık. Geçmişte dünyanı en iyi bilinen sporcularının boy gösterdiği şampiyona oldu. 2016 yılında teklerde Çağla'nın şampiyon olması çiftlerde ise İpek'in şampiyon olması bizi gururlandırdı. Tenis dünyada iyi bir yere geldi, dünyada iyi bilinen bir ülke haline geldik. Bizi her zaman destekleyen ve her tökezlediğimizde yanımızda olan Spor Bakanımıza teşekkür ediyorum. İstanbul Cup'ı tamamen kendi imkanlarımızla yapıyoruz. 48 tane hakemimiz bu turnuvalarda çalışarak destek veriyorlar. Bu anlamda emek veren sporcuları kulüpleri ve sponsorlarımıza teşekkür ediyorum'' diye konuştu.

BÜNYAMİN BOZGEYİK: ''SEÇKİN SPORCULARIN BULUNACAĞI TURNUVADA BULUNMAK BİZİM İÇİN GURUR VERİCİ''

Bu yıl 12'ncisi düzenlenen organizasyonda yer almaktan dolayı gurur duyduklarını ifade eden Spor Toto Teşkilat Başkanı Bünyamin Bozgeyik, ''Bakanımızın destekleri ile sporun her branşında yaptıklarımızı biliyorsunuz. Bu Uluslararası turnuvada birbirinden seçkin sporcuların bulunacağı turnuvada bulunmak bizim için gurur verici. Turnuvada yer alan bütün sporculara başarılar diliyorum'' dedi.

AŞKIN DOLAŞTIR: ''YILDIZ RAKETLERİN ŞAMPİYONLUK MÜCADELESİNE EV SAHİPLİĞİ YAPACAĞIZ''

TEB Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Aşkın Dolaştır, dünyanın önde gelen kadın tenisçilerini yeniden İstanbul'da buluşturmanın heyecanını yaşadıklarını ifade ederek, ''Bir kez daha yıldız raketlerin şampiyonluk mücadelesine ev sahipliği yapacağız. 9 yıldır ülkemizde tenisin yaygınlaşması ve gelişmesi için çalışıyoruz'' dedi.

ÇAĞLA BÜYÜKAKÇAY: ''İSTANBUL CUP'TA ÇOCUKLUĞUM GEÇTİ''

İstanbul Cup'ta çocukluğunun geçtiğini söyleyen Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, ''Bugün burada yer alıyorsam bu turnuvanın çok önemi var hayatımda. Bütün büyük şampiyonları bu turnuvada gördüm ve şampiyon olmayı bu turnuvalarda hayal ettim. Beni de zor bir hafta bekliyor birbirinden değerli isimler yer alacak turnuvada herkesin desteğini bekliyoruz'' dedi.

''TOKYO YOLUNDA ÇOK CİDDİ BİR PLAN ÇİZDİK''

2018 senesinde zor bir sakatlık yaşadığını hatırlatan Çağla Büyükakçay, ''Geçen sene de sakatlıkla oynadım. Bu sene favori hissediyorum kendimi. Tokyo yolunda çok ciddi bir plan çizdik. 2019 senesinde tekrar çıkışa geçmem olimpiyat yolunda öncelik. İyi bir şekilde hazırlandığımı düşünüyorum. En önemlisi iyi bir başlangıç yapmak. İlk maç turnuvanın seyri için çok önemli oluyor'' diye konuştu.



