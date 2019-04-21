ANKARA, () - TEB BNP Paribas İstanbul Cup'ta ana tablo kuraları çekildi. Teklerde turnuvaya özel davet (WC) ile katılan milli tenisçi Çağla Büyükakçay'ın ilk turdaki rakibi RUS Svetlana Kuznetsova oldu.

Kariyerinde 2004 US Open ve 2009 Roland Garros olmak üzere 2 Grand Slam şampiyonluğu bulunan 33 yaşındaki Kuznetsova, 18 kez WTA turnuvalarında şampiyonluk yaşamış bir isim olarak dikkat çekiyor. 2007 yılında dünya sıralamasında 2 numaraya kadar yükselen deneyimli raket, geçtiğimiz yıl yaşadığı sakatlıklardan sonra dünya sıralamasında gerilemişti. Şu anda dünya 100 numarasında olan Kuznetsova da turnuvaya özel davet (WC) ile katılıyor.

Teklerde Pemra Özgen'in rakibi İsveçli Rebecca Peterson'un ise WTA turnuvalarında teklerde şampiyonluğu bulunmuyor. 23 yaşındaki İsveçli raket şu anda dünya 65 numarası. Geçtiğimiz yıl dünya 52 numarasına yükselmiş ve kariyerinin en iyi sıralamasına ulaşmış olan İsveçli raket ile Pemra Özgen 2017 yılında İtalya'daki bir turnuvada karşılaşmış, bahse konu maçı 6-3 7-5'lik iki set sonucunda Peterson kazanmıştı.