TBL'de Ege ekiplerinin Play-Off heyecanı

İZMİR, () - Türkiye Basketbol Ligi'nde normal sezon Bursaspor'un şampiyonluğuyla tamamlanırken Ege temsilcileri Petkimspor ve Akhisar Belediyespor, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi yolunda Play-Off'a kaldı.

Normal sezonu 30 maçta 18 galibiyetle 5'inci sırada tamamlayan Petkimspor, Play-Off'ta İstanbu Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile eşleşirken, 16 galibiyet alan Akhisar ise Karesispor'un rakibi oldu. Play-Off çeyrek finalinde ilk maçlar 10 Mayıs Cuma, rövanşlar 13 Mayıs Pazartesi günü oynanacak. Seride 2 galibiyet alan taraf yarı finalist olacak. Play-Off'u şampiyon tamamlayan takım, Bursaspor'un ardından adını Süper Lig'e yazdıracak.

TBL'de Manisa Büyükşehir Belediyespor ise sezonu 10. tamamlayıp Play-Off hayallerine veda etti.