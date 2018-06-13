TBF'ye yeni sponsor

Kuzeyden, Basketbol Milli Takımlar resmi su sponsoru oldu

Hidayet Türkoğlu: '' Milli takıma destek veren lider markalara bir yenisini ekliyoruz''

Nazım Salur: ''TBF'nin değer verip bizi seçmesi bizi gururlandırdı''

Mustafa AKIN - Ali DANAŞ / İstanbul,()

Türkiye Basketbol Federasyonu, sponsorlarına bir yenisini daha ekledi. Kuzeyden Su, Basketbol Milli Takımlar resmi su sponsoru oldu. Düzenlenen imza törenine Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Getir Kurucusu Nazım Salur katıldı. 1.5 yıllık anlaşma imza attıklarını dile getiren Hidayet Türkoğlu, ''Milli takım ile yoğunlaşan gündemde güzel haberleri sizlerle paylaşmak istiyorum. A Milli Takım Ufuk Sarıca ve ekibiyle toplanmaya başladı 2019'da Çin'de oldukça önemli iki karşılaşma bizi bekliyor. Takımdaki sporculara ve teknik kadroya güvenimiz tam. Heyecanlı ve azimli milli oyuncularımızla inancımız güvenimiz tam. Başarının en önemli parçası seyircimiz. Her milli karşılaşmada yanımızda olan sporseverleri maçlarımıza bekliyoruz. Milli takıma destek veren lider markalara bir yenisini ekliyoruz. 1.5 yıllık anlaşmayla doğal ve sağlıklı suya millilerin en yüksek kalitede ulaşımını sağlayacağız. Çevreci yenilikçi markalarla işbirliğinden memnuniyet duyuyoruz. Getir uygulaması ve Kuzeyden'e basketbola destekleri için teşekkür ediyorum'' dedi.

NAZIM SALUR: ''TBF'NİN DEĞER VERİP BİZİ SEÇMESİ BİZİ GURURLANDIRDI''

Nazım Salur ise ''Suyu deneyenler çok beğendiklerini söylüyorlar. Basketbol Federasyonun bizim markamıza değer verip bizi seçmesi bizi gururlandırdı. Tüm milli takımların maçlarında, antrenmanlarında Kuzeyden su içilecek'' diye konuştu.

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