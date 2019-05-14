TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım'dan 'Final Four' yorumu

Gürkan DURAL/BURSA,()

TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, Euroleague Final Four'da iki takımın karşılaşmasını Türk basketbolunun başarısı olarak gördüklerini ifade etti. İki takıma da başarılar dileyen Yıldırım, milli takım olarak hedefin Dünya Kupası olduğunu ve olimpiyatlara katılmak istediklerini dile getirdi.

Türkiye Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği 'Basketbol Sohbetleri' konulu panel; TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, TBF Merkez Hakem Kurulu Başkan Yardımcısı ve Bursa Uludağ Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Öğretim üyesi Prof. Dr. Engin Kennerman ile basketbol yazarları Gökhan Türe, Ümit Avcı ve Gökhan German'ın katılımıyla, Bursa Uludağ Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

"İKİ TAKIMIMIZA DA BAŞARILAR DİLİYORUZ"

Panel öncesinde açıklamalarda bulunan TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım, Türk basketbolundaki son gelişmeleri değerlendirdi. Bu hafta sonu İspanya'da gerçekleşecek olan ve Fenerbahçe Beko ile Anadolu Efes'i yarı finalde karşı karşıya getirecek Euroleague Final Four'a dair düşüncelerini paylaşan Yıldırım, heyecanlı olduklarını dile getirerek, finali hak eden takımın oynamasını dilediklerini söyledi. Hangi takımın finale çıkarsa çıksın Türk basketbol severlerin finaldeki Türk takımına destek vereceğini belirten Yıldırım, "Türk basketbolunun başarısı olarak görüyoruz. İki takımımıza da başarılar diliyoruz, diliyoruz ki finale çıkan takım Türk basketbolunu en iyi şekilde temsil eder" dedi.

"MİLLİ TAKIMIMIZA GÜVENİYORUZ, OLİMPİYATLAR'A KATILIRSAK TARİHİ BİR BAŞARI OLUR"

Kulüplerde gün geçtikçe çoğalan altyapıya eğilim ve milli takımda da genç oyuncuların bulunmasına dair konuşan Yıldırım, geçtiğimiz sene yabancı sayısını 5'e düşürdüklerini ve Türk oyuncuların rol almaya başladıklarını söyledi. Yıldırım şunları ifade etti:

"Biz milli takım açısından bakıyoruz. İlk defa eleme grubunu geçerek Dünya Kupası'na katılan bir milli takımımız var, bunu hak ettik. Ayrıca jenerasyon değişikliği var. 24-25 yaşındaki genç oyuncularımız buraya taşıdı. Hem milli takım, hem kulüpler açısından da sıkıntılar vardı, hem Euroleague maçları, hem lig maçları aynı döneme denk geldi. Mutlaka bunun düzeltilmesi lazım. Şu anda tek hedefimiz Dünya Kupası. Temmuz ayından itibaren takımımızı toplayacağız, NBA'deki oyuncularımız da bize katılacaklar. 15 Temmuz'dan itibaren tam takım olarak hazırlıklarımıza devam edeceğiz. Milli takımımıza güveniyoruz. Son derece önemli bir Dünya Kupası oynayacağız. Olimpiyatlara katılma hakkını elde edebilirsek tarihi bir başarı olur. Avrupa'dan 2 takım olimpiyatlara direkt olarak katılacak, diğer takımlar için de elemeler var."

"PLAY-OFF'TA ZOR SERİLER OLACAKTIR"

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi'nde başlayacak Play-Off heyecanına da değinen Yıldırım, "8 takım birbirinden üst düzey mücadele gösterecek. Banvit son sıradaydı, antrenör değişikliğinden sonra çok önemli atak yaptı. 7'nci Türk Telekom çok önemli işler yaptı. Ankara'da basketbol seyircisini yeniden salonlara çektiler. Zor seriler olacaktır, inşallah sakatlık yaşamadan bütün takımlara başarılar diliyoruz" diyerek sözlerini noktaladı.

Daha sonra konuşmacılar panelde basketbola dair deneyimlerini öğrencilerle paylaştı.

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-Haluk Yıldırım açıklamalar

-Panelden detaylar

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