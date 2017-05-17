TBF Disiplin Kurulu'ndan Işık Eyigüngör ile Mahmut Uslu'ya ceza

Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör 3 ay, Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu 24 gün hak mahrumiyeti cezası aldı

İSTANBUL,()-

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Yakın Doğu Üniversitesi Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör ile Fenerbahçe Kulübü Genel Sekreteri Mahmut Uslu'ya ceza verdi. Kurul, Işık Eyigüngör'e 3 ay hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezası, Mahmut Uslu'yi ise 24 gün hak mahrumiyeti ve 10 bin lira para cezası verdi.

TBF'den yapılan açıklamada şu ifadeler yer aldı:

Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Başkanı Işık Eyigüngör'ün, 09.05.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü – Fenerbahçe Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakasında, hak mahrumiyeti cezası bulunduğu halde protokol tribününe girmesi sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 24. maddesi gereğince 3 ay hak mahrumiyeti ve 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 266)

2-E.2017/ 268

Fenerbahçe Spor Kulübü'nün, 10.05.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan Anadolu Efes Spor Kulübü – Fenerbahçe Spor Kulübü Spor Toto Basketbol Süper Ligi müsabakası ile ilgili olarak;

-Müsabaka sırasında genel teamül ve ahlaka aykırı tezahürat yapılması şeklinde seyircilerinin neden olduğu olaylar sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 29.2.3. maddesi gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

-Müsabaka sırasında kişilik haklarına ailevi ve manevi değerlere aykırı kötü tezahürat yapılması şeklinde seyircilerinin neden olduğu olaylar sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 28.2.12. maddesi gereğince 5.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,

-Müsabaka sırasında 7 adet ses bombası patlatılması şeklinde seyircilerinin neden olduğu olaylar sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 29.2.6. maddesi gereğince 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 267)

3-E.2017/ 272

Fenerbahçe Spor Kulübü idarecisi Mahmut Uslu'nun, 14.05.2017 tarihinde İstanbul'da oynanan Fenerbahçe Spor Kulübü - Yakın Doğu Üniversitesi Spor Kulübü Bilyoner.com Kadınlar Basketbol Süper Ligi Play-Off Final müsabakasında; müsabaka görevlilerine yönelik hareketleri ve sözleri sebebiyle Basketbol Disiplin Yönergesi'nin 36. maddesi gereğince 24 gün hak mahrumiyeti ve 10.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile; (K.2017/ 268)