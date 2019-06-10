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TBF'den Fenerbahçe Beko'ya para cezası

İSTANBUL,() - Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya  Anadolu Efes karşılaşmasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratları sebebiyle 61 bin 250 TL para cezası verdi. Türkiye Basketbol Federasyonu...

TBF'den Fenerbahçe Beko'ya para cezası

İSTANBUL,() - Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu, Fenerbahçe Beko'ya  Anadolu Efes karşılaşmasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratları sebebiyle 61 bin 250 TL para cezası verdi.
Türkiye Basketbol Federasyonu Disiplin Kurulu'nca alınan karar şöyle:
"Fenerbahçe Spor Kulübü’nün, 09.06.2019 tarihinde İstanbul’da oynanan Anadolu Efes – Fenerbahçe Beko Tahincioğlu BSL Play-Off Final müsabakasında seyircilerinin neden olduğu çirkin ve kötü tezahüratlar nedeniyle;
a.Eylemin 2018–2019 sezonu içerisinde misafir kulüp olduğu müsabakada dördüncü kez (T.08.03.2019-E.2019/87, T.05.04.2019-E.2019/126, T.17.05.2019-E.2019/207) gerçekleştirilmesinden dolayı Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/1. ve 39/2. maddeleri gereğince 50.000,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına,
b.Eylemin Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları Talimatı’nın 74.1. maddesinde belirtildiği şekilde “müsabakanın sıhhatini etkilemesi ya da müsabakanın olağan seyrinde sürmesi imkânını ortadan kaldırması” sureti ile üç anons yapılmasına neden olduğu anlaşılmakla, ihlalin ağırlığı dikkate alınarak verilen cezaya ek olarak Basketbol Disiplin Talimatı’nın 39/6. maddesi gereğince takdiren 11.250,00-TL eklenmek sureti ile toplam 61.250,00-TL para cezası ile cezalandırılmasına, oybirliği ile" karar verilmiştir.

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