Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda... aydınSes TV CANLI
İmamoğlu ve Yıldırım açık oturumda......
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran sorumlu
İngiltere: Umman Körfezi'nde saldırıdan İran...
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Transfer sezonu 17 Haziran'da başlıyor
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması
Bakan Soylu'dan DHKP/C operasyonu açıklaması

TBF'den "Ambulans olayı" açıklaması

İSTANBUL,() - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maçta hafıza kaybı yaşayan Luigi Datome'nin hastaneye ambulans yerine araçla götürülmesi hakkında açıklama yaptı. Olayın tüm taraflarını...

TBF'den "Ambulans olayı" açıklaması

İSTANBUL,() - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF), Anadolu Efes ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan maçta hafıza kaybı yaşayan Luigi Datome'nin hastaneye ambulans yerine araçla götürülmesi hakkında açıklama yaptı. Olayın tüm taraflarını kapsayacak şekilde gerekli araştırmaların başlatıldığının ifade edildiği açıklamada şunlar yer aldı: "Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin 17 Haziran Pazartesi günü oynanan 5. maçının ardından gündeme gelen “Ambulans olayı” ile ilgili kamuoyunu bilgilendirme ihtiyacı doğmuştur. Müsabakalar esnasındaki sağlık personeli ile ilgili maddemiz “Basketbol Süper Ligi Yönetim Esasları” talimatımızın 37. maddesinde açık bir şekilde belirtilmiştir. Yaşanan hadise üzerine, olayın tüm taraflarını kapsayacak şekilde gerekli araştırmalar başlatılmıştır."

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314

banner325

banner328