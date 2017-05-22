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TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kutlama 

İSTANBUL,() - TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Euroleague Final Four’unda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile ilgili olarak bir kutlama mesajı yayınladı. Başkan Türkoğlu’nun tebrik mesajı şöyle: Basketbol...

TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Fenerbahçe'ye kutlama 

İSTANBUL,() - TÜRKİYE Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, THY Euroleague Final Four’unda şampiyonluğa ulaşan Fenerbahçe ile ilgili olarak bir kutlama mesajı yayınladı.
Başkan Türkoğlu’nun tebrik mesajı şöyle: Basketbol dolu bir hafta sonu geçirdiğimiz Turkish Airlines Euroleague Final Four’unda Olympiacos’u mağlup eden Fenerbahçe Basketbol Takımı, şampiyonluğa ulaşarak basketbolumuz için çok büyük bir başarı elde ederek gurur kaynağımız olmuştur. Turkish Airlines Euroleague’de bu sezon gösterdiği başarılı performansını Final Four’da da sürdüren temsilcimiz Fenerbahçe’nin; oyuncu, antrenör ve Yönetim Kurulu Üyeleri’nin yanı sıra, Sinan Erdem Spor Salonu’nda muhteşem bir atmosfer yaratan tüm basketbolseverleri kutluyorum. Spor Toto Basketbol Ligi’nde Fenerbahçe’nin Euroleague şampiyonluğunu kazanması, FIBA Şampiyonlar Ligi’nde Banvit’in final oynaması; Bilyoner.com KBL’de yer alan ekiplerimizden Fenerbahçe’nin Kadınlar Euroleague’de finalde yer alması ve Kadınlar Eurocup’ta da dört temsilcimizin yarı finalde mücadele ederek Yakın Doğu Üniversitesi’nin şampiyonluğa ulaşması, Avrupa’da liglerimizin en üst seviyeye geldiğini net bir şekilde göstermektedir.
Umuyorum ki kulüpler bazında hem erkek hem de kadın takımlarımızın yakalamış olduğu bu başarılar; milli takımlarımızın yaz döneminde bizleri yeniden heyecanlandıracağı bir dönemin de habercisi olur."

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