TBF Başkanı Türkoğlu: İyi bir kura çektiğimize inanıyorum

Ömer Onan: Dünya Kupası’na renk katacağız

Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, TBF CEO’su Ömer Onan, TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ve A Milli Erkek Takımı Menajeri Kerem Tunçeri, 2019 FIBA Dünya Kupası kurasını değerlendirdi.

A Milli Erkek Basketbol Takımı, 2019 FIBA Dünya Kupası’nda ABD, Çekya ve Japonya ile E Grubu’nda mücadele edecek.

Türkiye Basketbol Federasyonu Başkanı Hidayet Türkoğlu, kurayla ilgili şu değerlendirmeyi yaptı:

"İyi bir kura çektiğimize inanıyorum. Bu kura hepimize, ülkemize, federasyonumuza, Ufuk Hoca ve ekibine, tüm sporcu arkadaşlarımıza hayırlı olsun. İlk defa Dünya Kupası’na elemelerden gidiyoruz. Çok genç bir ekibiz. İlk kez bir şampiyona tecrübesi yaşayacak arkadaşlarımız var. Tüm arkadaşlarımızla iyi bir yaz geçirmek ve turnuvada en üst seviyeye kadar gidebilecek bir performans göstermek istiyoruz. Umarım ilk kez kendimizi erkeklerde olimpiyatlara taşıyabilecek potaya sokabiliriz."

Başkan Türkoğlu, E Grubu’ndaki rakipler ABD, Çekya ve Japonya ile ilgili ise şu ifadeleri kullandı:

"Tabii ki ABD’nin basketbolda nasıl bir ülke olduğunu konuşmamıza gerek yok. Ama bazen bu tarz kuralar avantaj olabilir çünkü böyle rakipler çaprazdan gelip yolunuzu da kesebilirdi. Dolayısıyla aynı grupta olmak avantaj da olabilir. Bu tarz turnuvalarda maç maç düşünmek gerekiyor. Çekya da çok önemli oyunculardan kurulu bir takım. Ne kadar maç kazanırsak diğer gruba o kadar avantajlı gideceğimiz için her maç bizim için çok değerli. Japonya maçı da bu yüzden çok önemli. İdari ve teknik ekibimiz de her galibiyetin ne kadar önemli olduğunu bilerek hazırlanacaktır."

ONAN: DÜNYA KUPASI’NA RENK KATACAĞIZ

Türkiye Basketbol Federasyonu CEO’su Ömer Onan ise, "ABD ile aynı grupta yer alacağımızı daha önceden biliyorduk. Diğer rakiplerimiz de Japonya ve Çekya oldu. Benim inancım, ABD grup lideri olacaktır. Öyle olunca da biz Japonya ve Çekya ile ikincilik için mücadele edeceğiz. Hiçbir maçın sonucu oynanmadan belli olmaz. Güçlü bir takımımız var. En iyi şekilde hazırlanarak Dünya Kupası’na renk katacağımıza inanıyorum. Gruptan çıkıp sonuna kadar yukarıya tırmanacağımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

YILDIRIM: TÜRK BASKETBOLUNU EN İYİ ŞEKİLDE TEMSİL ETMEK İSTİYORUZ

Türkiye Basketbol Federasyonu Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ise, "Kuranın hayırlı olmasını diliyorum. ABD, Çekya ve Japonya ile aynı grupta mücadele edeceğiz. Dünya Kupası’nda her rakip zorlu olduğu için grubumuzdaki takımlarla ilgili olarak zor ya da kolay demenin doğru olmadığını düşünüyorum. Hedefimiz grubumuzu ilk iki sırada bitirmek ve sonrasında yapabildiğimiz en iyi dereceyi yapabilmek. Türk basketbolunu bu turnuvada en iyi şekilde temsil etmek istiyoruz" dedi.

TUNÇERİ: YAZ DÖNEMİNİ EN İYİ ŞEKİLDE DEĞERLENDİRMEMİZ GEREKİYOR

A Milli Erkek Basketbol Takımı Menajeri Kerem Tunçeri’nin kuraya dair yorumları ise şöyle:

"Zorlu bir eleme turundan geçtik. Genç oyunculardan kurulu bir takımımız var. NBA’deki oyuncularımız sezon içerisinde maalesef bizlerle olamadı. Ama özveriyle gruptan çıkmayı başardık. ABD, Çekya ve Japonya ile karşılaşacağız. Dünya Kupası’na en iyi şekilde hazırlanacağız. Bunun için de yaz dönemini en iyi şekilde değerlendirmemiz gerekiyor."

