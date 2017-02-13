TBF Başkanı Ercan:"Türk oyuncular önümüzdeki turnuvalarda dünya şampiyonu olacaklardır"

Uğur DEMİRKIRDI, Bursa () - TÜRKİYE Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, Bursa'da sona eren 3 bant dünya kupasının ardından yaptığı değerlendirmede; "Alnımızın akıyla bir turnuvayı da geride bıraktık" dedi. Başkan Ercan ayrıca "Gönül isterdi bir Türk oyuncu burada final oynası, bir daha ki sefere inşallah artık. Ben Türk oyunculara güveniyorum ve önümüzdeki şampiyonalarda çok güzel işler yapacaklarına inanıyorum" şeklinde konuştu.

Uluslararası Bilardo Federasyonu'nun faaliyet takviminde yer alan "3 Bant Dünya Kupası", Türkiye Bilardo Federasyonu işbirliğinde Bursa Büyükşehir Belediyesi'nin ev sahipliğinde ikinci kez Bursa'da düzenlendi.

Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Fuaye Alanı'nda yapılan ve 25 ülkeden sporcuların katılımıyla gerçekleştirilen Dünya Kupası'nı Belçikalı Caudron kazandı.

''FİNAL MAÇININ TADI DAMAĞIMIZDA KALDI''

Bilardo Federasyonu Başkanı Ersan Ercan, kısa süren ama çok sıradışı sayıların alındığı maçın ardından ''Dünya kupaları tarihinin en kısa finali oldu herhalde. Ben iki değerli sporcu çıktığında çok güzel bir final olacağını düşünmüştüm ama bu kadar güzel ve kısa olacağını tahmin edemezdik. Jaspers de çok güzel gitti ama Caudron bütün hünerlerini gösterdi ve yedi ıstakada olayı bitirdi. Güzel bir maç izlediğimiz için memnunum ama kısa bittiği için tadı damağımızda kaldı diyebilirim. Turnuvayı alnımızın akı ile bitirdiğimiz için de mutluyum" diye konuştu.

BURSA, BİLARDO İLE DÜNYANIN GÜNDEMİNDE OLDU

Ercan, "Bu yıl bu turnuvayı yine Bursa'da yapmayı planladık. Geçen yıl sizlerin de bildiği gibi inanılmaz bir ilgi vardı. Özellikle final maçında salona girebilip izleyenler kadar, salona giremeyip dışarıda bekleyenler vardı. Bu yıl seyirci kapasitesini biraz daha arttırdık. Dünyanın 25 ülkesinden 150 elit sporcu buraya geldi ve Bursa'yı dolaylı olarak ülkelerine tanıttı. Onları takip etmeye gelen basın mensupları ve yayıncı kuruluş haberleri; Hollanda, Belçika, Fransa, Kore, Kolombiya gibi ülkelere aktardı. Hazırlanan tanıtım filmi de hem sporcular hem de onları izlemeye gelen yabancı misafirlerimiz tarafından ilgi ile izlendi. Hem bilardoya hem Türk sporuna hem de Bursa'nın tanıtımına katkı yapabildiysek ne mutlu bize" şeklinde konuştu.

"TÜRK OYUNCULARIN FİNALE YÜKSELMELERİNİ ARZU EDERDİK AMA ARTIK BAŞKA TURNUVALARA İNŞALLAH"

Ersan Ercan evsahibi olduğumuz Dünya Kupası'nda finalde Türk sporcu görmeyi arzu ettiklerini belirterek "Bakarsınız önümüzdeki turnuvalarda Türk oyuncu kupayı kaldıracaktır. Çok iyi dediğiniz bir oyuncu erken elenebiliyor. Bunlar her zaman olabiliyor, bilardonun içinde bunlar var. Bugün final oynayan iki tane değerli yabancı sporcu belki önümüzdeki turnuvada hiç bir varlık gösteremeyecekler, ilk 32'de elenecekler. Gönül isterdi Bursa'da bir Türk oyuncunun burada final oynaması..Artık bir dahaki sefere inşallah. Ben Türk oyunculara güveniyorum ve önümüzdeki şampiyonalarda çok güzel işler yapacaklarına inanıyorum. Türk oyuncular önümüzdeki turnuvalarda dünya şampiyonu olacaklardır"

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