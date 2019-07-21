TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda Hercules şampiyon

ANTALYA, () - TÜRKİYE Basketbol Federasyonu'nun düzenlediği TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu'nda, Hercules takımı Türkiye Şampiyonu oldu.

En çok ilgi gören sporlardan olan ve 2020 Tokyo Olimpiyatları takvimine de girmeyi başaran 3x3 basketbolun Türkiye'deki en büyük organizasyonu TBF 3x3 Red Bull Reign Basketbol Turu şampiyonu Antalya finaliyle belli oldu. 15 Haziran'da İstanbul'da başlayan ve İzmir, Bursa, Çanakkale ve Kuşadası'ndaki eleme turnuvalarından geçen 12 takım Antalya'da 6.5 saatlik zorlu bir meydan okumada karşı karşıya geldi.

Elemelere katılan yüzlerce takım arasından sıyrılan Hercules, Sahil Antalya Yaşam Parkı Olbia Meydan Basketbol Sahası'nda oynanan finalde de rakiplerini yenerek Türkiye şampiyonu oldu. Tur'un finalinde, Petkimspor'u 13-10'luk sonuçla geçen Hercules, Türkiye şampiyonu unvanı ile Kanada'nın Toronto şehrinde düzenlenecek Red Bull Reign Dünya Finali'nde Türkiye'yi temsil etme şansına sahip oldu.

TÜRKİYE'Yİ KANADA'DA TEMSİL EDECEKLER

Türkiye'nin en iyi 3x3 basketbol takımı unvanını elde etmenin ve ay-yıldızlı formayı Kanada'daki Red Bull Reign Dünya Finali'nde temsil edecek olmanın inanılmaz bir mutluluk olduğunu dile getiren Hercules'in skorer ismi Bora Kayıkçı "Bu sadece 6.5 saatlik bir mücadelenin sonucu değil 3-4 aylık bir çalışmanın neticesini alıp şampiyon olduk. Şimdi hedefimiz Kanada. 2 sene önce dünya finali tecrübesi yaşadığımız için bu kez Kanada'ya daha iddialı gidiyoruz" dedi.

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