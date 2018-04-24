Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rusya Savunma Bakanı: ABD ve müttefikleri terör güçlerini kullanıyor
ABD ve müttefikleri terör güçlerini...
PİYASALAR - Küresel gelişmelerle dolar 4.10 lirada
Dolar yine rekor kırdı
Samsat'ta korkutan deprem, evlerde hasar oluştu, yaralılar var
Samas'ta okullar 1 hafta tatil...
'Aile Sigortası' Maltepe'de başlıyor; Kartları Kılıçdaroğlu verecek 
Kadınlara 600 TL'lik 'Halkkart'

TB2L Final Grubu'nun eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL / Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselecek iki kulübü belirleyecek olan TB2L Final Grubu'nun kura çekimi gerçekleştirildi.  Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi törenine Türkiye Basketbol Ligi Koordinatörü Gökhan...

TB2L Final Grubu'nun eşleşmeleri belli oldu

İSTANBUL /

Türkiye Basketbol Ligi'ne yükselecek iki kulübü belirleyecek olan TB2L Final Grubu'nun kura çekimi gerçekleştirildi. 
Sinan Erdem Spor Salonu'nda düzenlenen kura çekimi törenine Türkiye Basketbol Ligi Koordinatörü Gökhan Tokatlı, Türkiye Basketbol 2. Ligi Koordinatörü Oktay Yılmaz, TBF yetkilileri, kulüp temsilcileri ve basın mensupları katıldı. 
2017-2018 sezonuna 25 takımla başlayan TB2L'de Final Grubu eşleşmeleri, kura çekimiyle birlikte belli oldu. Normal sezon etabı iki ayrı grupta oynanan ligde, her iki grupta sezonu ilk sekizde tamamlayan 16 takım, ilk olarak çapraz eşleşme usulüyle karşı karşıya geldi ve bu eşleşmelerden galip ayrılan sekiz takım, Final Grubu'na yükselerek TBL'ye çıkma şansı elde etti. Bu takımlar arasındaki eşleşmeleri belirleyen kura çekimi ile birlikte fikstür de kesinlik kazandı.
7'şer maçlık iki aşama ile 14 raund sürecek olan Final Grubu'nda ilk iki sırayı alan takım, 2018-2019 sezonunda Türkiye Basketbol Ligi'nde (TBL) oynama hakkı elde edecek.
Kura çekimi sonucunda ortaya çıkan eşleşmeler ise şu şekilde:
Fethiye Belediye - Bolu Spor
Gemlik Basketbol - Edirne Belediyesi Edirnespor
Final Spor - Bornova Belediyesi
Manisa Büyükşehir Belediyesi - Artvin Belediye

Türkiye Basketbol 2. Ligi Final Grubu ilk maçları, 27-28 Nisan günlerinde oynanacak ve müsabakalar, 16 Haziran günü tamamlanacak. 

FOTOĞRAFLI

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314