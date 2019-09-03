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Taylan Antalyalı'nın sözleşmesi feshedildi
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Taylan Antalyalı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi. Galatasaray ile anlaşan ve alacaklarını BB Erzurumspor'da bırakan Taylan Antalyalı'nın sözleşmesi karşılıklı...
SPOR 02.09.2019, 21:13
Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Taylan Antalyalı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.
Galatasaray ile anlaşan ve alacaklarını BB Erzurumspor'da bırakan Taylan Antalyalı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Galatasaray'ın, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını resmen açıklaması bekleniyor.
Galatasaray ile anlaşan ve alacaklarını BB Erzurumspor'da bırakan Taylan Antalyalı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Galatasaray'ın, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını resmen açıklaması bekleniyor.
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