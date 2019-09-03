Taylan Antalyalı'nın sözleşmesi feshedildi

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Taylan Antalyalı'nın sözleşmesinin feshedildiğini Türkiye Futbol Federasyonu'na (TFF) bildirdi.Galatasaray ile anlaşan ve alacaklarını BB Erzurumspor'da bırakan Taylan Antalyalı'nın sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi. Galatasaray'ın, 24 yaşındaki orta saha oyuncusunu kadrosuna kattığını resmen açıklaması bekleniyor.