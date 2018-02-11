Yorum Yap Yazdır Facebook'ta Paylaş
Rusya'da yolcu uçağı düştü, 71 kişi vardı
Rusya'da yolcu uçağı düştü
TSK açıkladı: Afrin'den bir acı haber daha
Afrin'den bir acı haber daha
'Zeytin Dalı Harekâtı'nın 22'nci gününde acı haber: 11 şehit
Afrin'den acı haber: 11 askerimiz...
Atak Helikopteri düştü 2 Şehit
Helikopter düştü 2 Şehit

Tayfun Korkut'tan ilk galibiyet

Temel ELCİVAN / DUİSBURG,() Bir süre önce BundesLiga ekiplerinden VFL Stuttgart'ın başına getirilen Teknik Direktör Tayfun Korkut, yeni takımıyla ilk galibiyetini aldı. Tayfun Korkut, imza atmasının ardından geçen hafta çıktığı ilk...

Tayfun Korkut'tan ilk galibiyet

Temel ELCİVAN / DUİSBURG,()

Bir süre önce BundesLiga ekiplerinden VFL Stuttgart'ın başına getirilen Teknik Direktör Tayfun Korkut, yeni takımıyla ilk galibiyetini aldı. Tayfun Korkut, imza atmasının ardından geçen hafta çıktığı ilk maçında VFL Wolfsburg deplasmanından 1-1'lik sonuçla dönmüştü. VFL Stuttgart, BundesLiga'nın 22'nci haftasında Borussia Mönchengladbach'ı konuk etti.  Takımın başına geçtiğimiz hafta getirilen Tayfun Korkut ilk kez bu maçla beraber kırmızı-beyazlı taraftarların karşısına çıktı. Stuttgart maçın henüz 5'inci dakikasında Daniel Ginczek'in ayağından bulduğu golle rakibini 1-0 mağlup etmeyi başardı. Böylece VFL Stuttgart'un başında Tayfun Korkut, ilk saha maçından galibiyet ile ayrıldı. Bu sonucun ardından VFL Stuttgart, puanını 24'e çıkardı. Stuttgart, gelecek hafta sonu FC Augsburg deplasmanına konuk olacak.
 

İlgili Galeriler
FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi FETÖ 1389 askeri personel TSK'dan ihraç edildi, İşte ihraç listesi
İşte TSK'nın yeni komuta kademesi İşte TSK'nın yeni komuta kademesi
CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı CHP lideri Kılıçdaroğlu'na yumurtalı saldırı
Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı Aylan'ı fotoğraflarda yaşattı
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

banner314