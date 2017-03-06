Tayfun Korkut Bundesliga devinde

İSTANBUL,() - BAYERN Leverkusen'de Roger Schmidt'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Türk teknik adam Tayfun Korkut'un getirileceği belirtildi.
Anlaşmanın sezon sonuna kadar yapılacağı belirtilirken Tayfun Korkut, akşam saatlerindeki basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulacak. Tayfun Korkut en son Bundesliga 2 ekiplerinden Kaiserslautern'i çalıştırmıştı. Genç teknik adam alınan başarısız sonuçlar sonucu görevinden ayrılmıştı.
İSTANBUL,() - BAYERN Leverkusen'de Roger Schmidt'ten boşalan teknik direktörlük koltuğuna Türk teknik adam Tayfun Korkut'un getirileceği belirtildi.