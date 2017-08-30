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Tavşanlı Linyitspor-Kızılcabölükspor: 0-2 (Ziraat Türkiye Kupası)

Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI,(Kütahya),() Stat: Tavşanlı Ada HAKEMLER: Ali Akdeniz (xxx), Koray Can Karadedeli (xxx), Tansu Doğan Yılmaz (xxx) TAVŞANLI LİNYİTSPOR: Ahmet Ölçen (xx)- Hasan (xx), Rıdvan (xx), Yağız (xx) (Dk.89 Ahmet Özbal), Fatih...

Tavşanlı Linyitspor-Kızılcabölükspor: 0-2 (Ziraat Türkiye Kupası)

Tuna İŞLEYEN / TAVŞANLI,(Kütahya),()
Stat: Tavşanlı Ada
HAKEMLER: Ali Akdeniz (xxx), Koray Can Karadedeli (xxx), Tansu Doğan Yılmaz (xxx)
TAVŞANLI LİNYİTSPOR: Ahmet Ölçen (xx)- Hasan (xx), Rıdvan (xx), Yağız (xx) (Dk.89 Ahmet Özbal), Fatih (xx), Samet (xx), Özcan (xx) (Dk.44 Vili xx), Şahin (xx), Osman Buğra (xx), Ahmet Yakak (xx) (Dk46 Osman Furkan xx), Barış (xx)
KIZILCABÖLÜKSPOR: Bahadır (xxx)- Kaan (xxx), Fevzi Can (xx) (Dk.46 Mustafa xx), Fatih (xxx), Ramazan (xxx), Sedat (xxx), Ali (xxx), Tayfun (xxx), Gökhan (xxx), Taygun (xxx), Burak (xxx)
GOLLER: Dk.48 Sedat, Dk.82 Taygun (Kızılcabölükspor)
SARI KARTLAR: Şahin, Osman Buğra (Tavşanlı Linyitspor). Mustafa, Taygun (Kızılcabölükspor)
ZİRAAT Türkiye Kupası 2'nci Tur maçında Kızılcabölükspor deplasmanda Tavşanlı Linyitspor'u 2-0 mağlup edip 3'üncü tura yükseldi.
48'inci dakikasında orta sahadan aldığı topla ceza alanına giren Sedat sert vurdu, top kalecinin yanından ağlarla buluştu: 0-1.
82'nci dakikada Tayfun'un ortasında Taygun güzel bir vole ile maçın skorunu tayin eden golü kaydeti: 0-2.

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