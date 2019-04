Taşdemir: “Koyduğumuz hedefin 3 puan gerisindeyiz”

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, “Şu anda bizim geldiğimizde koyduğumuz hedefin 3 puan gerisindeyiz” dedi.

Yılport Samsunspor Teknik Direktörü İsmet Taşdemir, Nuri Asan Tesisleri’nde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Basın mensuplarının sorularını cevaplayan Taşdemir, takımın sezon içerisinde oynadığı oyunu değerlendirdi.

TFF 2’nci Lig Beyaz Grupta mücadele eden Yılport Samsunspor’a ligin 20’nci haftasında takımın başına geçen teknik direktör İsmet Taşdemir, “Şu anda bizim geldiğimizde koyduğumuz hedefin 3 puan gerisindeyiz. O 3 puan olsaydı şimdi hepimiz kafa kafayaydık. Ama hesapladığımız puan tablosunda rakiplerimizin de bu kadar puan alacağı hesapta yoktu. Örneğin Keçiörengücü deplasmanda çok maç kazandı. Dolayısıyla geldiğimizden beri hedefimizin 3 puan gerisindeyiz. 2 puanlık ortalama lig dengeli olduğu zaman genelde yetiyor. Çoğu sezon böyle olmuştur. Bizim grupta da 6-7 takımı çıktığınız zaman diğer takımların güçleri çok düşük. Dolayısıyla bu puan durumunun barajın bu kadar yükselmesine vesile olmuş olabilir” diye konuştu.

Takımın mücadeleden ziyade topa yatkınlığının olduğunu ifade eden Taşdemir, “Futbolda herkesin bakış açışı farklı. Eminim ki bir maç oynandığı zaman bazı maçlar haricinde fikir ayrılıkları oluşabilir. Bizim takımımız tamamıyla mücadeleden ziyade topa yatkınlığı fazla olan oyunculardan kurulu bir takım. Dolayısıyla da mücadele ve agresif yeteneğinden uzak bir takımız. Böyle bir uzak takımdan da sadece saldırganlık, atlama, zıplama beklemek hayalcilik olur. Biz kendimiz geldiğimiz günden beri yapmaya çalıştığımız şey, bu yetenekli oyuncu grubumuzu bir nebze de olsa mücadeleyi de işin içine katmaktı. Çoğu maçta da onu gördüm” şeklinde konuştu.

'PLAY-OFF’LAR ZORDUR, BİZDE ZORU SEVİYORUZ'

Play-Off’lara mental olarak hazırlanan takımların başarılı olduğunun altını çizen Taşdemir, “Keçiörengücü maçında berabere kaldık. İkinci yarıdaki oyun benim moralimi bozmuştu. Halbuki oradaki puan fena bir puan değildi. Ama çok yıkıldık. Her taraftan ‘Bu iş bitti. Biz şampiyon olamayız’ söylemler oldu. O yıkım aslında orada başladı. O da bize sirayet etti. Sarıyer maçını atlatabilseydik. O son dakika golü olmasaydı. Hacettepe maçının o coşkuyla böyle olacağına ihtimal bile vermiyordum. O son dakikada gol biraz daha karamsarlığa itti. Oyuncu kardeşlerimizin motivelerini düşürdü. Belki bu bizim için daha hayırlı olmuştur. Belki bu bize Play-Off’larda artı bir şey sağlayabilir. Çünkü bu zamana kadar ligin son haftasına kadar yarışıp, şampiyonluğu son hafta kaybeden takımların hiçbirisinin Play-Off’lardan çıktığını ben görmedim. Play-Off’lara mental olarak hazırlanan takımlar daha başarılı oluyor. Her şey halen bizim elimizde. İşimiz biraz daha zorlaştı. Belki 5 maç daha fazla oynayacağız. Play-Off’lar daha zordur. Belki biz zoru seviyoruzdur. İlk 5 içerisindeki takımları evet yenemedik. Ama Kastamonuspor hariç diğer takımlara da yenilmedik. Sarıyer ve Sakaryaspor ile berabere kaldı. Keçiörengücü’ne evimizde yenilmiş olabiliriz ama deplasmanda berabere kaldık. Bunların içerisinde gol atmadığımız takım da yok. Biraz olumlu yönden bakalım. Çünkü önümüzde bir Play-Off var. Çünkü her şey yine bizim elimizde” dedi.

FOTOĞRAFLI