Tarsus İdmanyurdu - Yılport Samsunspor: 1-2
Okan ÇALIŞKAN/TARSUS (Mersin), () -
STAT: Tarsus
HAKEMLER: Semih Kurt xxx, Mehmet Kağan Bingül xxx, Turgut Evran xxx
TARSUS İDMANYURDU: Barış xx- Mehmet Cansın xx, Ferhat Duman xx (Dk.66 Erkam x), Nurullah Kaya xx, Ali Yavuz xxx(Dk.84 Samet x), Yılmaz Can xxx, Mustafa xx, Artun xx (Dk.76 Mehmet Kaan x), Alperen xx, İbrahim Hırçın xx, Sefa xx
YILPORT SAMSUNSPOR : Nurullah Aslan xx- Caner xxx, Recep xxx, Muhsin xx, Gökhan Alsan xx (Dk.81 Kubilay x), Burak xx (Dk. 61 Ahmethan xx), Ferhat Çulcuoğlu xx, Gökhan Meral xx (Dk. 46 Ramazan x), Veli xx, İbrahim Halil xx, Bahattin xxx
GOLLER: Dk.14 Yılmaz Can (Tarsus İdmanyurdu), Dk.48 Bahattin, Dk.71 Ahmethan (Yılport Samsunspor )
SARI KARTLAR: Ferhat, Yılmaz Can, Ali Yavuz, Mustafa (Tarsus İdmanyurdu), Caner, Gökhan Alsan (Yılport Samsunspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, sahasında Yılport Samsunspor’a 2-1 mağlup oldu.
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Ekim 2016
Ekim 2016
Ekim 2016