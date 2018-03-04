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Tarsus İdmanyurdu - Payasspor: 2-0

Tolunay DUMAN / TARSUS (Mersin), () STAT: Tarsus Şehir Stadı HAKEMLER: Yakup Özhan (xxx), Mehmet Kirişçiler (xxx), Baki Mutlu (xxx) TARSUS İDMANYURDU: Anıl (xxx)-  Abdurrahman (xxx), Yasin (xx), Mahmut (xx) (Dk. 66 Nurullah x), Ergun (xxx), Sefa...

Tarsus İdmanyurdu - Payasspor: 2-0

Tolunay DUMAN / TARSUS (Mersin), ()

STAT: Tarsus Şehir Stadı
HAKEMLER: Yakup Özhan (xxx), Mehmet Kirişçiler (xxx), Baki Mutlu (xxx)
TARSUS İDMANYURDU: Anıl (xxx)-  Abdurrahman (xxx), Yasin (xx), Mahmut (xx) (Dk. 66 Nurullah x), Ergun (xxx), Sefa (xx), Sefacan (x), Yılmaz Can (xxx) (Dk. 77 Samet x), Alper (xx) (Dk. 89 Serkan x), Onur Şirin (xx), İbrahim Hırçın (xxx)
PAYASSPOR: Suphi (xx) - Cuma (xx), Onur Çakır (xx) Gökhan (xx) (Dk. 75 Hasan x), Çetin (xx), Murat Can (xx), Ömer (xx), Deniz (xx) (Dk. 56 Koray x), Aykut (xx), Tevfik (xx), Fatih (xx) (Dk. 67 Umut x)
GOLLER: Dk. 58 Yılmaz Can, Dk. 90+1 Abdurrahman (Tarsus İdmanyurdu)
SARI KARTLAR: Abdurrahman, Alper (Tarsus İdmanyurdu) - Ömer, Cuma Ali, Necmi, Hasan, Çetin (Payasspor)

Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup'un 25'nci haftasında sahasında Payasspor ile karşılaşan Tarsus İdmanyurdu, rakibini 2-0 yenerek iki hafta aradan sonra hanesine 3 puan yazdırdı.
Tarsus Şehir Stadı’nda oynanan maça taraftarlar ilgi gösterirken, zirve mücadelesi veren Tarsus, maçın ikinci yarısında bulduğu gollerle mücadeleyi 2-0 kazanmasını bildi.

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