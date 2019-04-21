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Tarsus İdmanyurdu - Fatih Karagümrük: 1-2

MERSİN, () STAT: Tarsus Şehir Stadyumu HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Cengizhan Öztürk (xx), Boran Turhan (xx) TARSUS İDMANYURDU: Anıl Demir (xx), Aytaç Öden (xx), İbrahim Hırçın (xx), Eren Tokat (xx), Sefa Durmuş (xx), Abdurrahman Canlı (xx),...

Tarsus İdmanyurdu - Fatih Karagümrük: 1-2

MERSİN, ()
STAT: Tarsus Şehir Stadyumu
HAKEMLER: Burak Pakkan (xx), Cengizhan Öztürk (xx), Boran Turhan (xx)
TARSUS İDMANYURDU: Anıl Demir (xx), Aytaç Öden (xx), İbrahim Hırçın (xx), Eren Tokat (xx), Sefa Durmuş (xx), Abdurrahman Canlı (xx), Nurullah Kaya (xx) (Dk. 90 İbrahim Ferdi Coşkun x), Yılmaz Can Taşkıran (x) (Dk. 89 Samet Eker (x), Samed Karakoç (xx), Mustafa Yılmaz (x) (Dk. 64 Tolga Şahin x) Abdullah Halman (xx)
FATİH KARAGÜMRÜK: Tarık Çetin (xx), Fatih Kuruçuk (xx), Abdulhamit Yıldız (xx), Uğur Daşdemir (xx), Turgut Doğan Şahin (xx) (Dk. Youssef Yeşilmen x), Erkan Zengin (xxx), Bilal Aziz Özer (xx), Ramazan Civelek (x) (Dk. Selçuk Alibaz x), Çağrı Ortakaya (x), Barış Özbek (xx), Mehmet Batdal (x) Dk. 43 Ahmet Aras (x)
GOLLER: Dk. 45 Abdullah Halman (Tarsus İdmanyurdu) - Dk. 13-75 Erkan Zengin (Fatih Karagümrük)
SARI KARTLAR: Aytaç Öden, Abdullah Halman (Tarsus İdmanyurdu) - Fatih Karaçuk, Bilal Aziz Özer (Fatih Karagümrük)
TFF 2'nci Lig Kırmızı Grup 32'nci hafta mücadelesinde İstanbul ekibi Fatih Karagümrük'ü ağırlayan Tarsus İdmanyurdu, rakibine 2-1 mağlup olarak haftayı puansız kapattı.

(FOTOĞRAFLI)

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