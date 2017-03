Tarsus İdmanyurdu-Bergama Belediyespor: 1-1

Tolunay DUMAN/TARSUS,(Mersin),()

STAT: Tarsus Şehir

HAKEMLER: Enes Kanpara (xxx), Birtan Yavuz (xxx), Harun Pekyürek (xxx)

TARSUS İDMAN YURDU: Yaşar (xx)- Sedat (xx) (Dk.66 Emre Taşkoparan x), Gökhan Çırak (xx) (Dk.61 Okan x), Ogün (xx), Muzaffer (xx) (Dk.75 Akın x), Semih (xx), Yunus Can (xx), Sefa Durmuş (xx), Yılmaz Can (xxx), Fırat (xx), Sefa Aktepe (xx)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Süleyman (xx)- Emre Tosun (xx), Emre İşçiler (xxx), Ramazan (xx) (Dk.68 Cengiz x), Gökhan Karataş (xx) (Dk.77 Oğuzhan x), Kenan (xx), Emrecan (xx), Hüseyin (xx), İlyas (xx), Aykut (xx), Gökhan Şahin (xx)

GOLLER: Dk.32 Yılmaz Can (Tarsus İdmanyurdu), Dk.80 (penaltı) Emre (Bergama Belediyespor)

SPOR TOTO 3'üncü Lig 3'üncü Grup'ta Tarsus İdmanyurdu sahasında, Bergama Belediyespor ile 1-1 berabere kaldı.

32'nci dakikada Gökhan’ın sol kanattan ceza sahası içerisine yaptığı ortada topla buluşan Yılmaz Can, düzgün bir vuruşla golü kaydetti: 1-0.

79'uncu dakikada gelişen Bergama Belediyespor atağında Tarsus defansının arkasına sarkan Kenan Şahin, kaleci Yaşar’ın müdahalesi ile yerde kalınca hakem penaltı noktasını gösterdi. Penaltıyı kullanan Emre, topu ağlarla buluşturdu: 1-1.



