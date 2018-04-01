Tarsus İdmanyurdu – Baysal İnşaat Düzyurtspor: 3-1

Tolunay DUMAN / TARSUS - MERSİN,()
STAT: Tarsus Şehir
HAKEMLER: Hakan Ülker (xx), Sedat Etik (xx), Murat Erölmez (xx)
TARSUS İDMANYURDU: Anıl (xxx) (Dk.73 Barış (x)- Yasin (xx), Samet Eker (xxx), Ergun (xx)(Dk. 81 Mümin x), Muhammed Ali (xxx), Sefa (xx), Yılmaz Can (xxx)(Dk.69 Mahmut x), Nurullah Kaya (xx), Alper (xxx), Onur (xxx), İbrahim (xx)
BAYSAL İNŞAAT DÜZYURTSPOR: Ogün (xx) - Miraç (xx), Taşkın (xx), Sami (xx)(Dk. 78 Necati xx), Hakan (xx), Mahmut (xx), Murat (xx)(Dk. 7 Nurullah Dağaşan xx), Emre (xx), Taha (xx), Ali Kemal (xx) (Dk.79 Serkan x), Samet Aydın xx)
SARI KARTLAR: Yasin, Muhammed (Tarsus İdmanyurdu)
GOLLER: Dk. 20 ve Dk. 40 Alper, Dk. 52 Muhammed (Tarsus İdmanyurdu), Dk. 87 Necati (Baysal İnşaat Düzyurtspor)
Spor Toto 3'üncü Lig 3'üncü Grup ekiplerinden Tarsus İdmanyurdu, sahasında konuk ettiği Baysal İnşaat Düzyurtspor'u 3-1 mağlup etti.
20'nci dakikada Yılmaz Can'ın ara pasıyla sağ çaprazdan rakip kaleye yönelen Alper, sert vuruşla topu ağlara yolladı: 1-0
40'ncı dakikada ceza sahası önünde topla buluşan Ergun, pasını Alper'e aktardı. Alper'in vuruşu ağlara gitti: 2-0
52'nci dakikada Yasin Elmas'ın köşe vuruşunda kale önünde topa iyi yükselen Muhammed Ali Kurt, topu filelere bıraktı: 3-0
86'ncı dakikada Samet'in köşe vuruşunda Tarsus İdmanyurdu ceza sahası içinde topa iyi yükselen Nurullah, ağlara gönderdi: 3-1
Karşılaşma Tarsus İdmanyurdu'nun 3-1'lik galibiyetiyle sonuçlandı.
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