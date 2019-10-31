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Tarsus İdman Yurdu'nda Fenerbahçe maçı heyecanı

Tarsus İdman Yurdu'nda Fenerbahçe maçı heyecanı Ergün Penbe: Geçen sene Fenerbahçe'yi yakalamış olsaydık durum farklı olabilirdi Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), () Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turunda bugün sahasında Fenerbahçe'yi...

SPOR 30.10.2019, 09:37
Tarsus İdman Yurdu'nda Fenerbahçe maçı heyecanı

Tarsus İdman Yurdu'nda Fenerbahçe maçı heyecanı

Ergün Penbe: Geçen sene Fenerbahçe'yi yakalamış olsaydık durum farklı olabilirdi

Okan ÇALIŞKAN/TARSUS(Mersin), ()

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turunda bugün sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek olan TFF 2'nci Lig Beyaz Grup ekiplerinden Tarsus İdman Yurdu'nda maçın heyecanı dorukta.
Mersin'in Tarsus ilçesinde Fenerbahçe maçına büyük bir ilgi yaşanırken, taraftarlar takımlarının iyi bir performans göstereceğinden emin.
Yapılan sokak röportajlarında bölge sakinleri Fenerbahçe'nin gelişinden ötürü heyecanlı ve mutlu olduklarını söylerken, takımlarının ise iyi bir performans göstereceğine inandıklarını belirttiler.
Tarsus Şehir Stadı'nın kapasitesinin ve ışıklandırmasının yeterli olmaması nedeniyle karşılaşma 25 bin kapasiteli Mersin Stadı'nda oynanacak.
ERGÜN PENBE: GEÇEN SENE FENERBAHÇE'Yİ YAKALAMIŞ OLSAYDIK DURUM FARKLI OLABİLİRDİ
Öte yandan Tarsus İdman Yurdu, Fenerbahçe müsabakası için hazırlıklarını dün tesislerinde yaptığı antrenman ile tamamlarken, antrenman sonrası Tarsus İdman Yurdu'nun teknik direktörü Ergün Penbe, açıklamalarda bulundu.
En zor fikstürlerden birisini çektiklerini söyleyen Penbe, "Fenerbahçe ile eşleştik. Bir bakıma zor, bir bakıma da bizim için onur ve gurur verici. Şehirdeki atmosferin değişmesi ve oyuncuların Fenerbahçe gibi büyük bir camia karşısında oynama şansı bulması açısından çoğu kişi zaten Fenerbahçe'nin kurada çıkmasını istiyordu. Zor bir maç olacak, sıklet ve kulvar farkı var. Fenerbahçe iyi, bu sene de iyiler. Belki geçen seneki Fenerbahçe'yi yakalamış olsaydık durum daha farklı olabilirdi. Öncelikle takım oynadığı oyundan zevk alsın ve hem stada gelenlere hem de televizyon başında izleyenlere güzel bir futbol gösterelim istiyoruz" dedi.
"OYUNU ÇİRKİNLEŞTİRECEĞİZ DİYE BİR ŞEY YOK"
Oyunu çirkinleştirmeyi düşünmediklerinin altını çizen Penbe, "Fenerbahçe ile oynuyoruz, kapanacağız ve oyunu çirkinleştireceğiz diye bir şey yok. Oyuncular ve izleyenler keyif alsın, güzel bir maç izletmek istiyoruz. Tabii ki oyuncularım için zor ve heyecanlı bir maç olacaktır. Düşünsenize Fenerbahçe'ye karşı oynuyorsunuz, kimilerinin hayalinde yatan Fenerbahçe formasına karşı oynamak mümkün oldu. Belki bu hayale sahip olan oyuncular yarın şans bulup oynayacaklar, onlar için önemli. Bizler için de önemli, elemek için her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:
- Sokak röportajları
- Ergün Penbe'nin açıklamaları
- Antrenmandan görüntüler
- Stadın havadan görüntüleri

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