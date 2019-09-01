Tarsus İdman Yurdu - Hekimoğlu Trabzon 1-3
Okan ÇALIŞKAN / TARSUS (Mersin) () STAT: Tarsus Şehir HAKEMLER: Alper Oran xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Emin Barlas xx TARSUS İDMAN YURDU: Anıl xx, Yasin xxx, Samet Eker xx (Dk. 66 Emir Can x), Nurullah xx, Ali Yavuz xxx (Dk. 79 Artun x), Yılmaz...
Okan ÇALIŞKAN / TARSUS (Mersin) ()
STAT: Tarsus Şehir
HAKEMLER: Alper Oran xx, Abdullah Uğur Sarı xx, Emin Barlas xx
TARSUS İDMAN YURDU: Anıl xx, Yasin xxx, Samet Eker xx (Dk. 66 Emir Can x), Nurullah xx, Ali Yavuz xxx (Dk. 79 Artun x), Yılmaz xx (Dk. 88 Emir Kaan x), Alperen xx, İbrahim xx, Yakup xx, Sefa xx, Onur xx
HEKİMOĞLU TRABZON: Bekir xx, Miraç xx, Maksut xx, Oğuzhan xxx (Dk. 79 Taha Gür x), Samet Yalçın xxx, Dede xxx, Muhammet xx (Dk. 66 Ali Aydemir x), Bahadır xx, Taha Balcı xx, Volkan xx, Murat Cem xx (Dk. 63 Emrullah x)
GOLLER: Dk. 40 Samet (Tarsus İdman Yurdu) - Dk. 79 Oğuzhan, Dk. 83 Dede, Dk. 67 Samet Yalçın (Hekimoğlu Trabzon)
SARI KARTLAR: Nurullah, Onur (Tarsus İdman Yurdu) - Volkan, Samet Yalçın, Oğuzhan, Miraç, Bahadır (Hekimoğlu Trabzonspor)
TFF 2'nci Lig Beyaz Grup'ta sezonun ilk karşılaşmasında Tarsus İdman Yurdu, evinde Hekimoğlu Trabzon'u konuk etti. 40'ıncı dakikada bulduğu gol ile öne geçen Tarsus ekibi, maçın ikinci yarısında skoru koruyamadı. Trabzon ekibi, 67, 79 ve 83'üncü dakikalarda attığı gollerle maçı 3-1 galip olarak bitirdi.
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