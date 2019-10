Tarsus İdman Yurdu - Fenerbahçe maçının ardından

Ziraat Türkiye Kupası 4'üncü eleme turu maçında Fenerbahçe, Tarsus İdman Yurdu'nu 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükselirken, iki takımın teknik direktörleri müsabakanın ardından maçı değerlendirdi.Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal, şu ifadeleri kullandı: "Bu tür maçları oynamak kolay değil. Özellikle son dönemde takımda rotasyona alışmış oyuncularınız yoksa rotasyon yapmak kolay geldi. Uzun süre oynamayan oyuncularla oynamak kolay değildir. Bazı mevkilerde zaten problemlerimiz vardı onların da geriye dönüşünü hızlandırmak adına bazı eksikliklerimiz var. Tur atladık. Yine kendi kalemize gol attık. Bu sene yüzde 85'lik bir oranla kendi kalemize gol atmaya devam ediyoruz. Bundan bir an önce kurtulmamız gerekiyor. Geçen hafta sonu yine kendi kalemize gol atmıştık, bu haftada kendi kalemize gol attık. Artık daha emniyetli oynamamız gerekiyor. Burada finalle birlikte 9 tane maçımız var. Hedefimiz belli. Fenerbahçe'nin olduğu yerde hedef zirvede olmaktır. Burada da zirveyi hedefliyoruz. Bunu da yapabilmek için de oyuncularımızın hepsinin hazır olmasına gayret ediyoruz. Bir de çok uzun zamanda oynamayan oyuncularımızın da maçı oldu. Onların da performanslarını artırarak mücadelemize devam edeceğiz."ERSUN YANAL: REKABET DAHA DA ARTACAKAdil Rami ve Tolgay Arslan ile ilgili sorulan soruları yanıtlayan Yanal, "Adil Rami uzun zamandır oynamayan bir oyuncu. Normal oyun giderken sakatlanması veya herhangi bir problem hissetmesi normal. Uzun süre oynamayan bir futbolcunun başına gelebilecek şeyler. Umarız inşallah bizden uzun süre uzak kalmaz. Tolgay bir sakatlık geçirmişti. İlginç bir sakatlıktı ve maalesef uzun sürdü. Bu sürede bazı arkadaşları önüne geçti. O da yaklaşık 6-7 haftadır birlikte çalışıyor ancak rekabet ettiği oyuncuların önüne geçmek gibi bir sorun var. O da bugün her zaman hazır olduğunu hissettirdi. Rekabet daha da artacak. Özellikle eksik olan bölgelerdeki oyuncuların gelmeye başlamasıyla hücum konusunda daha da zenginleşeceğiz. Daha hızlı oynamaya çalışacağız. Bununla birlikte bir takım bütünlüğüyle istikrarlı bir şekilde her 2 dalda da kupa kaldırmaya gayret edeceğiz. Bunu başarabilecek güçte bir takımız. Hem yaptığımız istatistikler hem oynadığımız oyun rakamları bize bunları söylüyor. Biz de taraftarlarımızla birlikte bunu başarmaya çalışacağız" diyerek sözlerini noktaladı.ERGÜN PENBE: FENERBAHÇE'Yİ TEBRİK EDERİMTarsus İdmanyurdu Teknik Direktörü Ergün Penbe ise şöyle konuştu: "Fenerbahçe ile eşleştiğimiz için mutluyuz. Bugün onları burada misafir ettik. Gönül isterdi ki eleyelim ama olmadı. Maalesef kalite farkı vardı. Ancak oyunlarıma teşekkür ediyorum, bugün çok iyi mücadele ettiler. Oynayan oyuncuların ellerinden gelenin en iyisini yaptığını düşünüyorum. İzleyenlere iyi bir maç izlettiğimizi umuyorum. Çünkü biz hep şunu söyledik. İyi oynamaya çalışarak, oyunu hiçbir zaman çirkinleştirmeyelim, bizde keyif alalım, buraya gelen takımlara keyif alsın. Fenerbahçeli oyuncuların da keyif aldığını düşünüyorum. Fenerbahçe'yi de tebrik ederim, onlara da başarılar diliyorum."

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

- Ersun Yanal'ın açıklamaları

- Ergün Penbe'nin açıklamaları