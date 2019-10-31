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Tarsus İdman Yurdu – Fenerbahçe: 1-3 (Ziraat Türkiye Kupası)

MERSİN, () - STAT: Mersin TARSUS İDMAN YURDU: Anıl Demir – Yakup Yiğit, Aytaç Öden, Sefa Durmuş, İbrahim Hırçın, Erkam Develi,       Mert Özdestici, Ferhat Duman Dk. 66 Mustafa Yılmaz), Çağrı Yağız Yasak (Dk. 79 Cem Aktaş), Ali...

SPOR 30.10.2019, 22:24
Tarsus İdman Yurdu – Fenerbahçe: 1-3 (Ziraat Türkiye Kupası)

MERSİN, () -
STAT: Mersin
TARSUS İDMAN YURDU: Anıl Demir – Yakup Yiğit, Aytaç Öden, Sefa Durmuş, İbrahim Hırçın, Erkam Develi,       Mert Özdestici, Ferhat Duman Dk. 66 Mustafa Yılmaz), Çağrı Yağız Yasak (Dk. 79 Cem Aktaş), Ali Yavuz Kol, Artun Akçakın (Dk. 73 Emir Kaan Gültekin)
FENERBAHÇE: Altay Bayındır, Isla (Dk. 46 Jailson), Rami (Dk. 61 Zanka), Sadık Çifpınar, Murat Sağlam, Tolgay Arslan, Tolga Ciğerci, Deniz Türüç, Zajc (Dk. 87 Muhammed Gümüşkaya), Alper Potuk, Mevlüt Erdinç
GOLLER: Dk. 54 Çağrı (Tarsus İdman Yurdu) - Dk 16. Sadık, Dk. 29 Deniz, Dk. 70 Tolgay (Fenerbahçe)
SARI KARTLAR: Erkam, Emir Kaan (Tarsus İdman Yurdu) – Murat Sağlam (Fenerbahçe)
Ziraat Türkiye Kupası 4’üncü tur maçında Fenerbahçe, deplasmanda Tarsus İdman Yurdu’nu 3-1 mağlup ederek bir üst tura yükseldi.
16’ıncı dakikada Fenerbahçe golü buldu. Sağ kanattan Deniz Türüç’ün kullandığı köşe vuruşunda Sadık kafayı vurdu ve meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 0-1.
29’uncu dakikada gelişen Fenerbahçe atağında Zajc, kafayla topu Alper’e indirdi. Alper rakibinden sıyrılarak ceza sahasında vuruşunu yaptı, savunmadan seken top Deniz’in önünde kaldı. Deniz, yerden plase bir şutla topu ağlarla buluşturdu: 0-2.
Karşılaşmanın ilk yarısını Fenerbahçe 2-0 önde kapattı.
50’nci dakikada Tarsus İdman Yurdu tehlkeli geldi. Artun’un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Ferhat’ın sert vuruşunu kaleci Altay kurtardı.
53’üncü dakikada Tarsus İdman Yurdu farkı 1’e indirdi. Altay Bayındır’ın kısa pasında araya giren Ali Yavuz, pasını ceza sahası içindeki Çağrı’ya çıkardı. Çağrı’nın yerden düzgün vuruşu filelerle buluştu: 1-2.
70’inci dakikada Fenerbahçe’nin kullandığı köşe vuruşunda savunma kafayla topu uzaklaştırdı. Havadan gelen topa Tolgay Arslan’ın ceza sahası dışından sert ve düzgün vuruşu, ağlarla buluştu: 1-3.
Karşılaşmada başka gol olmayınca Fenerbahçe, mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.

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