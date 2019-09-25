Tarsus İdman Yurdu - Darıca Gençlerbirliği: 4-0
Okan ÇALIŞKAN / TARSUS (Mersin) () STAT: Tarsus Şehir TARSUS İDMAN YURDU: Barış xx, Ferhat Duman xxx (Dk. 70 Erkan x), Samet xx (Dk. 58 Mustafa x), Emir xx, Mert xx (Dk. 67 Cem x), Mehmet Kaan xxx, Mahsun xx, Aytaç xx, İbrahim xx, Çağrı xx,...
Okan ÇALIŞKAN / TARSUS (Mersin) ()
STAT: Tarsus Şehir
TARSUS İDMAN YURDU: Barış xx, Ferhat Duman xxx (Dk. 70 Erkan x), Samet xx (Dk. 58 Mustafa x), Emir xx, Mert xx (Dk. 67 Cem x), Mehmet Kaan xxx, Mahsun xx, Aytaç xx, İbrahim xx, Çağrı xx, Onur xx
DARICA GENÇLERBİRLİĞİ: Ali xx, Mahmuthan xx, Berat xx, Ahmet xx (Dk. 73 Erdem x), Selman xx, Emre Pehlivan xx (Dk. 85 Alperen x), Metin xx, Ferhat Çoban xx, Emre Alan xx (Dk. 66 Atakan x), Fahrettin xx, Nebi xx
GOLLER: Dk. 4 Mehmet Kaan, Dk. 44 (P) Ferhat Duman, Dk. 51 Mert, Dk. 90 Mehmet Kaan (Tarsus İdman Yurdu)
SARI KARTLAR: Ali, Ahmet, Metin (Darıca Gençlerbirliği)
Ziraat Türkiye Kupası 3'üncü eleme turu maçında Tarsus İdman Yurdu, sahasında Darıca Gençlerbirliği'ni 4-0 yendi ve 4'üncü tura yükseldi.
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